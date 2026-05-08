Зеленський підтвердив перемирʼя, уряд підготував зміни до бюджету. Головне за 8 травня 2026
Дайджест новин 8 травня 2026 року
Зеленський підтвердив триденне перемир'я з Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими. Умєров відзвітував про зустріч з представниками президента США. Фіцо зробив гучну заяву у Москві.
«Главком» склав добірку головних подій 8 травня.
Зеленський підтвердив перемирʼя
Президент Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир'я з Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими. «Додатковим аргументом для України у визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни, а саме – звільнення військовополонених. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому», – сказав він.
До того ж Зеленський підписав указ про проведення параду 9 травня в російській столиці Москві.
Деталі зустрічі Умєрова з представниками президента США
У США секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. «Основна увага – гуманітарному треку: поверненню наших полонених, яких утримує Росія. Це залишається одним із ключових пріоритетів України. Також обговорили необхідність активізувати дипломатичний процес і координацію подальших кроків для досягнення достойного миру», – йдеться у повідомленні.
Уряд підготував зміни до бюджету-2026
Уряд підготував зміни до державного бюджету-2026 для посилення сектору безпеки і оборони. «Це стало можливим завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом €90 млрд на 2026-2027 роки. Цього року очікуємо €45 млрд підтримки, з яких €31,8 млрд на оборону та безпеку держави, ще €13,2 млрд – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш – уже в червні», – пояснила голова уряду Свириденко.
Фіцо зробив гучну заяву у Москві
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після прибуття до Москви заявив, що вважає себе «чорною вівцею» Європейського Союзу через свою позицію щодо Росії. Він наголосив, що виступає за «нормальні відносини» між Братиславою та Москвою.
Пожежа у Чорнобильській зоні
У Зоні відчуження триває ліквідація займання, яке через штормові пориви вітру та аномальну суху погоду швидко поширюється новими лісовими кварталами. Станом на ранок 8 травня вогонь пройшов площу понад 1100 га.
Водночас радіаційний стан на всій території України залишається в межах норми, попри триваючу ліквідацію масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.
Інші важливі новини
- Швеція передала Україні техніку для захисту бойової авіації.
- Мелоні зустрілася з Рубіо після напруження зі США.
- Литва висловила Росії протест.
- Зеленський анонсував приїзд команди Трампа до Києва.
