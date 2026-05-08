Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський підтвердив перемирʼя, уряд підготував зміни до бюджету. Головне за 8 травня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підтвердив перемирʼя, уряд підготував зміни до бюджету. Головне за 8 травня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 8 травня 2026 року

Зеленський підтвердив триденне перемир'я з Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими. Умєров відзвітував про зустріч з представниками президента США. Фіцо зробив гучну заяву у Москві.

«Главком» склав добірку головних подій 8 травня.

Зеленський підтвердив перемирʼя

Зеленський підтвердив перемирʼя та обмін полоненими з Росією Президент: Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому
Зеленський підтвердив перемирʼя та обмін полоненими з Росією Президент: Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому
фото: glavcom.ua

Президент Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир'я з Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими. «Додатковим аргументом для України у визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни, а саме – звільнення військовополонених. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому», – сказав він.

До того ж Зеленський підписав указ про проведення параду 9 травня в російській столиці Москві.

Деталі зустрічі Умєрова з представниками президента США

У США секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. «Основна увага – гуманітарному треку: поверненню наших полонених, яких утримує Росія. Це залишається одним із ключових пріоритетів України. Також обговорили необхідність активізувати дипломатичний процес і координацію подальших кроків для досягнення достойного миру», – йдеться у повідомленні.

Уряд підготував зміни до бюджету-2026

Уряд передбачив додаткові ресурси для розвитку українського ОПК, модернізації техніки та нарощування виробництва власної зброї
Уряд передбачив додаткові ресурси для розвитку українського ОПК, модернізації техніки та нарощування виробництва власної зброї
колаж: glavcom.ua

Уряд підготував зміни до державного бюджету-2026 для посилення сектору безпеки і оборони. «Це стало можливим завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом €90 млрд на 2026-2027 роки. Цього року очікуємо €45 млрд підтримки, з яких €31,8 млрд на оборону та безпеку держави, ще €13,2 млрд – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш – уже в червні», – пояснила голова уряду Свириденко.

Фіцо зробив гучну заяву у Москві

Фіцо у Москві натякнув на конфлікт із Євросоюзом
Фіцо у Москві натякнув на конфлікт із Євросоюзом
фото: скриншот із відео, покращений за допомогою ШІ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після прибуття до Москви заявив, що вважає себе «чорною вівцею» Європейського Союзу через свою позицію щодо Росії. Він наголосив, що виступає за «нормальні відносини» між Братиславою та Москвою.

Пожежа у Чорнобильській зоні

Наразі рятувальники продовжують ліквідацію вогню в Чорнобильській зоні
Наразі рятувальники продовжують ліквідацію вогню в Чорнобильській зоні
фото: ДСНС Київщини

У Зоні відчуження триває ліквідація займання, яке через штормові пориви вітру та аномальну суху погоду швидко поширюється новими лісовими кварталами. Станом на ранок 8 травня вогонь пройшов площу понад 1100 га.

Водночас радіаційний стан на всій території України залишається в межах норми, попри триваючу ліквідацію масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Інші важливі новини

  • Швеція передала Україні техніку для захисту бойової авіації.
  • Мелоні зустрілася з Рубіо після напруження зі США.
  • Литва висловила Росії протест.
  • Зеленський анонсував приїзд команди Трампа до Києва.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський перемир'я війна Джорджа Мелоні Марко Рубіо Роберт Фіцо пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

12 мешканців області дістали поранення
На Херсонщині під атаку росіян попали 37 населених пунктів, понад 10 постраждалих
Вчора, 08:57
Путін у відчаї, +1 трлн рублів у квітні не допоможе
Путін у відчаї. Економічну кризу у Росії вже не приховати
24 квiтня, 13:33
Буданов натякнув на нову українську розробку
Україна підготувала «сюрприз» для РФ. Буданов розкрив деталі
23 квiтня, 19:50
Президент візьме участь у спеціальному засіданні лідерів держав ЄС
Зеленський прибув на Кіпр: мета візиту
23 квiтня, 15:11
Вчений Микола Колбун четвертий рік вважається зниклим безвісти. Однак цей факт не завадив суду на Волині визнати його померлим
Винахідник Колбун зник у Бучі, «переписав» майно на аферистів і «помер» в Австрії. Детектив з чеченським слідом Розслідування
20 квiтня, 11:00
Режисер Ігор Малахов загинув на фронті 29 грудня 2023 року
На війні загинув відомий український режисер
20 квiтня, 09:56
Кейлан Робертсон документує та висвітлює війну в Україні у своїх фільмах
Ірландський журналіст розказав, що іноземці найчастіше питають про війну в Україні
19 квiтня, 08:49
Візит Зеленського до Нідерландів, Шуфрича звільнено з-під варти. Головне за 16 квітня 2026
Візит Зеленського до Нідерландів, Шуфрича звільнено з-під варти. Головне за 16 квітня 2026
16 квiтня, 21:19
Дніпропетровщина щодня потерпає від обстрілів та атак дронів-камікадзе
З початку доби ворог майже 50 разів атакував Дніпропетровщину: є поранені
13 квiтня, 19:32

Події в Україні

Лінія фронту станом на 8 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 8 травня 2026. Зведення Генштабу
Зеленський підтвердив перемирʼя, уряд підготував зміни до бюджету. Головне за 8 травня 2026
Зеленський підтвердив перемирʼя, уряд підготував зміни до бюджету. Головне за 8 травня 2026
Замовлення росіян? Влада назвала можливу причину масштабної пожежі на Закарпатті
Замовлення росіян? Влада назвала можливу причину масштабної пожежі на Закарпатті
Пожежа у Зоні відчуження: МВС розповіло, чи є загроза радіації
Пожежа у Зоні відчуження: МВС розповіло, чи є загроза радіації
На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
У Запоріжжі затримано стрільця, який поранив двох людей з пістолета
У Запоріжжі затримано стрільця, який поранив двох людей з пістолета

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Сьогодні, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua