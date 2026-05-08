Зеленський підтвердив перемирʼя, уряд підготував зміни до бюджету. Головне за 8 травня 2026

Дайджест новин 8 травня 2026 року

Зеленський підтвердив триденне перемир'я з Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими. Умєров відзвітував про зустріч з представниками президента США. Фіцо зробив гучну заяву у Москві.

«Главком» склав добірку головних подій 8 травня.

Зеленський підтвердив перемирʼя

Зеленський підтвердив перемирʼя та обмін полоненими з Росією Президент: Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому фото: glavcom.ua

Президент Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир'я з Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими. «Додатковим аргументом для України у визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни, а саме – звільнення військовополонених. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому», – сказав він.

До того ж Зеленський підписав указ про проведення параду 9 травня в російській столиці Москві.

Деталі зустрічі Умєрова з представниками президента США

У США секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. «Основна увага – гуманітарному треку: поверненню наших полонених, яких утримує Росія. Це залишається одним із ключових пріоритетів України. Також обговорили необхідність активізувати дипломатичний процес і координацію подальших кроків для досягнення достойного миру», – йдеться у повідомленні.

Уряд підготував зміни до бюджету-2026

Уряд передбачив додаткові ресурси для розвитку українського ОПК, модернізації техніки та нарощування виробництва власної зброї колаж: glavcom.ua

Уряд підготував зміни до державного бюджету-2026 для посилення сектору безпеки і оборони. «Це стало можливим завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом €90 млрд на 2026-2027 роки. Цього року очікуємо €45 млрд підтримки, з яких €31,8 млрд на оборону та безпеку держави, ще €13,2 млрд – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш – уже в червні», – пояснила голова уряду Свириденко.

Фіцо зробив гучну заяву у Москві

Фіцо у Москві натякнув на конфлікт із Євросоюзом фото: скриншот із відео, покращений за допомогою ШІ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після прибуття до Москви заявив, що вважає себе «чорною вівцею» Європейського Союзу через свою позицію щодо Росії. Він наголосив, що виступає за «нормальні відносини» між Братиславою та Москвою.

Пожежа у Чорнобильській зоні

Наразі рятувальники продовжують ліквідацію вогню в Чорнобильській зоні фото: ДСНС Київщини

У Зоні відчуження триває ліквідація займання, яке через штормові пориви вітру та аномальну суху погоду швидко поширюється новими лісовими кварталами. Станом на ранок 8 травня вогонь пройшов площу понад 1100 га.

Водночас радіаційний стан на всій території України залишається в межах норми, попри триваючу ліквідацію масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Інші важливі новини