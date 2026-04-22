Скандал через заяви Соловйова про Мелоні. Посол РФ звинуватив у всьому... Зеленського

glavcom.ua
Соловйов у прямому ефірі образив Мелоні, назвавши її, зокрема, «фашисткою»
Посол РФ відреагував на виклик до МЗС Італії через скандал із Соловйовим

Посол Росії в Італії Олексій Парамонов прокоментував свій виклик до МЗС Італії після скандальних висловлювань російського пропагандиста Володимира Соловйова на адресу прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні, пише «Главком».

За словами дипломата, італійська сторона нібито безпідставно пов’язала заяви журналіста з позицією російської влади.

«Італійські дипломати вкотре «влучили в штангу» з моїм викликом до МЗС у зв’язку з нібито нападками з Москви», – заявив Парамонов.

Він наголосив, що висловлювання Соловйова є його «особистою думкою» і не можуть вважатися офіційною позицією Кремля. Парамонов також заявив, що російське керівництво нібито не робило образливих заяв на адресу Італії чи її уряду, на відміну від окремих італійських політиків.

Крім того, він звинуватив «антиросійські сили» в Італії у спробі роздмухати скандал.

«Спроба перетворити це на міжнародний скандал є результатом дій антиросійських сил, пов’язаних з Україною», – заявив дипломат.

У своїй заяві він також згадав президента України Володимира Зеленського, натякнувши на нібито невдалий візит до Рима.

«Це може бути спробою відігратися за власні зовнішньополітичні провали, зокрема за останній малоуспішний візит Зеленського до Рима», – сказав він.

Нагадаємо, Італія викликала російського посла після того, як Соловйов у прямому ефірі образив Мелоні, назвавши її, зокрема, «фашисткою». У Римі такі заяви назвали неприйнятними та висловили офіційний протест.

