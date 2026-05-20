США тиснуть на Україну, щоб послабити санкції проти добрив з Білорусі – Bloomberg

До запровадження західних санкцій калійні добрива були головним джерелом валютних надходжень для Мінська

Сполучені Штати попросили Україну домовитися з Європейським Союзом, щоб послабити санкції проти калійних добрив з Білорусі, експорт яких раніше був одним з основних доходів для Мінська. Це потрібно для того, аби «віддалити» країну від Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Експорт карбонату калію, що використовується для підвищення врожайності ґрунту, припинився після накладання санкцій через допомогу Білорусі у війні Росії проти України у 2022 році. Як повідомили співрозмовники агентства, у США вважають, що послаблення обмежень проти Білорусі може «створити певну відстань» Мінська від Москви і покращити відносини з Вашингтоном.

Як зазначається, Адміністрація президента США Дональда Трампа прагнуть відновити зв’язки з самопроголошеним лідером Білорусі Лукашенком. Утім, без скасування європейських санкцій білоруські судна не можуть проходити через термінали Балтійського моря, і натомість повинні покладатися на російські порти і залізницю.

Ключовими у транзиті добрив з Білорусі можуть бути Польща та Литва. Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс визнав, що Вашингтон чинить тиск на Вільнюс й на інші країни регіону, через які міг би здійснюватися транзит, аби ті скасував санкції проти білоруських добрив.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон розглядає можливість подальшого послаблення санкцій проти Білорусі у разі звільнення нових політичних в’язнів.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Джон Коул під час візиту до Мінська заявив про зняття обмежень проти Белінвестбанку, Банку розвитку Білорусі, а також білоруського Міністерства фінансів, «Білоруськалію» та Білоруської калійної компанії.