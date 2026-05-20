Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США тиснуть на Україну, щоб послабити санкції проти добрив з Білорусі – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
США тиснуть на Україну, щоб послабити санкції проти добрив з Білорусі – Bloomberg
Вашингтон вважає, що часткове скасування обмежень та відновлення експорту допоможе послабити економічну залежність Мінська від Кремля
фото: СБУ (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

До запровадження західних санкцій калійні добрива були головним джерелом валютних надходжень для Мінська

Сполучені Штати попросили Україну домовитися з Європейським Союзом, щоб послабити санкції проти калійних добрив з Білорусі, експорт яких раніше був одним з основних доходів для Мінська. Це потрібно для того, аби «віддалити» країну від Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Експорт карбонату калію, що використовується для підвищення врожайності ґрунту, припинився після накладання санкцій через допомогу Білорусі у війні Росії проти України у 2022 році. Як повідомили співрозмовники агентства, у США вважають, що послаблення обмежень проти Білорусі може «створити певну відстань» Мінська від Москви і покращити відносини з Вашингтоном.

Як зазначається, Адміністрація президента США Дональда Трампа прагнуть відновити зв’язки з самопроголошеним лідером Білорусі Лукашенком. Утім, без скасування європейських санкцій білоруські судна не можуть проходити через термінали Балтійського моря, і натомість повинні покладатися на російські порти і залізницю.

Ключовими у транзиті добрив з Білорусі можуть бути Польща та Литва. Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс визнав, що Вашингтон чинить тиск на Вільнюс й на інші країни регіону, через які міг би здійснюватися транзит, аби ті скасував санкції проти білоруських добрив.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон розглядає можливість подальшого послаблення санкцій проти Білорусі у разі звільнення нових політичних в’язнів.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Джон Коул під час візиту до Мінська заявив про зняття обмежень проти Белінвестбанку, Банку розвитку Білорусі, а також білоруського Міністерства фінансів, «Білоруськалію» та Білоруської калійної компанії.

Читайте також:

Теги: Білорусь США санкції Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС планує скоротити квоти на імпорт сталі майже вдвічі: Україна може втратити понад €1 млрд – FT
ЄС планує скоротити квоти на імпорт сталі майже вдвічі: Україна може втратити понад €1 млрд – FT
18 травня, 17:23
Голосування завершилося з результатом 50 проти 49
Сенат США знову заблокував обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану
14 травня, 00:03
29 квітня 2026 року ціни на нафту марки Brent зросли на 8%
Нафта по $140? Спікер парламенту Ірану зробив невтішну заяву
30 квiтня, 03:04
Луїс Кано народився у Колумбії, проте більшість свого життя мешкає у США
Найстаріший чоловік США назвав головні секрети довголіття
27 квiтня, 18:10
Лукашенко хоче зберегти владу, не втягуючи білорусів у війну, але і Путіну він не може заперечити, вважає експерт
«Путін може використати білоруський ресурс без відома Лукашенка». Експерт допустив неочікуваний сценарій
27 квiтня, 15:43
Чи можуть ціни зрости реально?
Україна – не Китай. Чому ми заробимо, а не програємо на перській блокаді
26 квiтня, 17:45
Віткофф та Кушнер вирушать до Пакистану для переговорів з Іраном
Віткофф та Кушнер вирушать до Пакистану для переговорів з Іраном
24 квiтня, 23:15
Антоніу Кошта заявив про ризик втрати курсу ЄС через політику Трампа
Трамп створив ризики для ЄС. Глава Євроради закликав змінити підхід до США
24 квiтня, 16:36
Загальний обсяг фінансової допомоги від ЄС становить 90 млрд євро
Кредит €90 млрд: коли Україна отримає перший транш
24 квiтня, 04:31

Економіка

США тиснуть на Україну, щоб послабити санкції проти добрив з Білорусі – Bloomberg
США тиснуть на Україну, щоб послабити санкції проти добрив з Білорусі – Bloomberg
Мінʼюст США назавжди звільнив Трампа та його родичів від податкових перевірок
Мінʼюст США назавжди звільнив Трампа та його родичів від податкових перевірок
«Грошей немає». Білгород урізав виплати мешканцям після атак
«Грошей немає». Білгород урізав виплати мешканцям після атак
Росія наростила тіньовий флот для транспортування газу
Росія наростила тіньовий флот для транспортування газу
Китай зобов’язався щороку купувати агропродукцію США на понад $17 млрд
Китай зобов’язався щороку купувати агропродукцію США на понад $17 млрд
ЄС і Китай наблизилися до торгової війни через суперечки
ЄС і Китай наблизилися до торгової війни через суперечки

Новини

Ворожий удар про Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Сьогодні, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua