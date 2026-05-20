Мінʼюст США назавжди звільнив Трампа та його родичів від податкових перевірок

Ростислав Вонс
У січні Трамп подав позов на $10 млн проти Податкової служби через розголошення податкових документів
Податкова служба США не має права проводити аудит податкових декларацій Трампа, поданих до 18 травня 2026 року

Міністерство юстиції США «назавжди заборонило» Податковій службі проводити будь-які перевірки минулих податкових декларацій президента США Дональда Трампа, його родичів та його компаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У документі, підписаному виконуючим обов'язки генерального прокурора Тоддом Бланшем, зазначено, що уряд США не може перевіряти податкові декларації Трампа, подані до 18 травня, або будь-які питання, «які були порушені або могли бути порушені».

Указ Мін'юсту розширив угоду про врегулювання, досягнуту Трампом із Податковою службою США, в рамках якої той погодився відкликати свій позов на $10 млрд, пов'язаний із витоком його податкових декларацій. У рамках угоди Мін'юст створив фонд у розмірі майже $1,8 млрд для компенсації жертвам «юридичної війни».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, його сини Дональд Трамп-молодший, Ерік Трамп та компанія Trump Organization подали позов на $10 млрд проти Податкової служби США (IRS) та американського Міністерства фінансів. Причиною позову став витік податкових декларацій Трампа медіа у 2019 та 2020 роках.

Позов було подано у федеральному суді Маямі 29 січня. У ньому йдеться, що державні агенції не вжили обов'язкових заходів безпеки, щоб завадити колишньому підряднику IRS Чарльзу Літтлджону передати податкові декларації Трампів виданням The New York Times та ProPublica.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив на захист будівництва бальної зали в Білому домі після того, як минулими вихідними з ухваленого республіканцями законопроєкту Сенату виключили близько $1 млрд, пов'язаних із фінансуванням Секретної служби.

Трамп заперечив заяви про використання коштів платників податків, наголосивши, що сам об'єкт зводиться виключно за рахунок його власних фінансів та грошей донорів як подарунок державі. Конгрес же просили виділити гроші лише на супутні заходи безпеки.

