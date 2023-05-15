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Валютна виручка від експорту чорних металів з початку 2023 року впав у 3,2 рази

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Валютна виручка від експорту чорних металів з початку 2023 року впав у 3,2 рази
У квітні надходження від експорту чорних металів становили $239,72 млн, тоді як попереднього місяця – $226,61 млн
фото з відкритих джерел

Основною проблемою падіння експорту експерти називають заблоковані українські порти

У січні-квітні 2023 року металургійні підприємства України скоротили надходження від експорту чорних металів у 3,2 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $823,41 млн

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою, на чорні метали за цей період припало 6,18% від загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 15,65% за січень-квітень 2022 року, передає Інтерфакс-Україна.

У квітні надходження від експорту чорних металів становили $239,72 млн, тоді як попереднього місяця – $226,61 млн.

При цьому Україна за чотири місяці поточного року наростила імпорт аналогічної продукції на 27,4% – до $360,8 млн. У квітні ввезено продукції на $100,22 млн.

Крім того, у січні-квітні Україна скоротила експорт металовиробів на 0,6% – до $334,07 млн. У квітні їх експортовано на $90,86 млн. Водночас імпорт металовиробів у перші чотири місяці року зріс на 11,1% – до $221,72 млн. У квітні в Україну поставлено цієї продукції на $47,42 млн.

Нагадаємо, основною проблемою падіння експорту експерти називають заблоковані українські порти. Протягом повномасштабного вторгнення Україна не має можливості експортувати морем будь-які товари, крім зерна в рамках «Зернової угоди».

Раніше Федерація роботодавців України опублікувала дослідження, у якому зазначила, що розблокування експорту через морські порти стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні. Це дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.

Теги: Україна імпорт експорт

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Бізнес

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