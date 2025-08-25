Головна Світ Економіка
NYT: Безпрецедентні санкції проти РФ не працюють через ключову причину

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
NYT: Безпрецедентні санкції проти РФ не працюють через ключову причину
Росія продовжує заробляти сотні мільярдів доларів на міжнародній торгівлі
санкційна політика Заходу проти РФ залишається більше символічною

Від початку повномасштабного вторгнення на Росію накладено рекордну кількість міжнародних санкцій. Вони ускладнили життя РФ, але не зупинили його здатності фінансувати війну. Як пише The New York Times, головна причина у тому, що санкції здебільшого носять дріб’язковий характер і не перекривають головне джерело – потік валюти до Росії, передає «Главком».

Повідомляється, що за останні 3,5 роки лише США внесли до списків понад 6 тис. компаній і фізичних осіб, пов’язаних із війною проти України. Водночас переважна більшість це дрібні фірми чи окремі особи.

Менше 30 великих іноземних компаній потрапили під санкції США, серед них лише п’ять – фінансові установи. Попри це Росія продовжує заробляти сотні мільярдів доларів на міжнародній торгівлі.

Як зазначає колишній чиновник Мінфіну США Едвард Фішман, Вашингтон неохоче карає великі іноземні банки, через які Москва проводить розрахунки. Причина – ризик зіпсувати відносини з країнами, де ці фінансові установи базуються.

Мартін Хорземпа з Інституту міжнародної економіки Петерсона додає, що санкції проти великих китайських банків ударили б і по США. Це могло б паралізувати глобальні ланцюжки постачання та спричинити різке зростання цін для американських споживачів.

ЄС нещодавно наклав санкції на два регіональні китайські банки, які допомагали Росії обходити обмеження. Втім, Європа не має достатньо фінансових важелів, щоб забезпечити глобальне дотримання санкцій, наголошує експертка Центру стратегічних та міжнародних досліджень Марія Снєгова.

У виснову NYT пише, що санкційна політика Заходу проти РФ залишається більше символічною, ніж дієвою, адже головні інструменти – міжнародні фінансові потоки і далі залишаються доступними Москві.

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що президент Трамп «готовий знищити економіку Росії» та назвав, коли це може відбутись. 

