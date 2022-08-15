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Американські банки відновили торгівлю російськими облігаціями – Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Американські банки відновили торгівлю російськими облігаціями – Reuters
фото з відкритих джерел

У червні мінфін США заборонив американським інвесторам купувати будь-які російські цінні папери в рамках економічних санкцій

Кілька великих американських банків з Уолл-стріт розпочали торгівлю російським боргом, даючи інвесторам ще один шанс позбутися активів, які на Заході вважаються «токсичними». Про це повідомляє Reuters.

Згідно з документами, що є у розпорядженні видання, на ринок російських облігацій повернулися банки JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc і Jefferies Financial Group Inc.

Зазначається, що торгівля відновилася за розпорядженням Міністерства фінансів США, яке у липні дозволило компаніям продати російські облігації, відмовляючись від відповідної заборони, що набрала чинності у червні.

Bank of America, Barclays, Citi і JPMorgan відмовилися від коментарів. Представник Jefferies заявив, що компанія «працює в рамках глобальних інструкцій щодо санкцій, щоб полегшити потреби наших клієнтів у навігації в цій складній ситуації».

Водночас джерело, близьке до Deutsche Bank, повідомило, що банк торгує облігаціями для клієнтів лише за запитом і в кожному конкретному випадку для подальшого зниження ризику щодо Росії або своїх клієнтів за межами США, але не буде займатися новими операціями.

Як пише Reuters, у червні Міністерство фінансів США заборонило американським інвесторам купувати будь-які російські цінні папери в рамках економічних санкцій, щоб покарати Москву за вторгнення в Україну.

До відома, у відповідь на розв’язану Росією війну в Україні Захід запровадив санкції, які заморозили частину міжнародних резервів Центрального банку РФ.

Згодом Москва заявила, що через санкції буде виплачувати свої зобов’язання за облігаціями в рублях. Один із таких платежів був відхилений у квітні, після чого голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила про оскарження рішення про блокування активів у міжнародних судах.

Станом на травень, як повідомляло Reuters, близько $40 млрд російського суверенного боргу, випущеного в доларах і євро, залишаються непогашеними, причому приблизно половина з них належить іноземцям. За умовами більшої частини цього боргу Москва повинна платити інвесторам у валюті, в якій номіновані облігації.

Як повідомлялося, за даними Мінекономрозвитку РФ, російська економіка у травні 2022 року скоротилася на 4,3% у річному порівнянні після зниження на 2,8% у квітні. У січні зростання російської економіки становило 5,7%, у лютому – 4,1%, у березні – 1,3%. Зростання ВВП за підсумками січня – травня 2022 року відомство оцінило на рівні 0,5% у річному порівнянні.

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Теги: війна санкції США росія економіка банк

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