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Понад 1000 тонн: величезне родовище золота виявлено у Китаї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Понад 1000 тонн: величезне родовище золота виявлено у Китаї
Геологи виявили понад 40 ділянок із золотом
фото із відкритих джерел

У китайській провінції Хунань виявлено запаси золота на 600 млрд юанів

Китайські геологи виявили надвеликі запаси золота на родовищі в центральній провінції Хунань, повідомило видання Xinhua із посиланням на геологічне управління регіону. За оцінкою експертів, вартість виявлених ресурсів становить приблизно 600 млрд юанів ($83 млрд).

Як сказано в матеріалі, геологи виявили понад 40 ділянок із золотом із запасами в 300 тонн на глибині дві тисячі метрів під родовищем Ваньгу в повіті Пінцзян.

На родовищі Ваньгу використовувалися нові технології розвідки руди, такі як 3D-геологічне моделювання. Золото також було знайдено під час буріння навколо периферійних зон ділянки, що відкриває нові перспективи.

Нагадаємо, у бункері «Хезболли», розташованому під лікарнею «Ас-Сахель» у бейрутському районі Дахія зберігається щонайменше півмільярда доларів готівкою та у вигляді золотих злитків.

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Теги: родовище Китай золото

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