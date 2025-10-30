Головна Країна Політика
search button user button menu button

МЗС України прокоментувало заяви РФ про тимчасове припинення вогню

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
МЗС України прокоментувало заяви РФ про тимчасове припинення вогню
Речник українського МЗС закликав медійників не довіряти будь-яким пропозиціям Путіна
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

Росія стверджувала, що нібито готова припинити бої на 5-6 годин в Покровську, Мирнограді й Купʼянську

Єдина мета російського диктатора Володимира Путіна – продовжити війну. Очільник Кремля ніколи не дотримувався своїх обіцянок про припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника зовнішньополітичного відомства України Георгія Тихого.

Речник МЗС прокоментував висловлювання Міноборони РФ про нібито припинення вогню за наказом Путіна. «Чесно кажучи, я не рекомендую журналістам довіряти будь-яким пропозиціям Путіна щодо «коридорів» у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, як такі пропозиції реалізуються – 29 серпня 2014 року в Іловайську», – каже він.

Тихий закликав медіа не допомагати Путіну виправдовувати свої злочини через російські провокації проти журналістів. «Я також нагадую всім ЗМІ, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та юридичні наслідки. Ми пильно стежимо за цим», – додав речник МЗС.

Нагадаємо, Міноборони Російської Федерації заявило, що окупаційна армія нібито готова припинити бої на 5-6 годин «в районах блокування ЗСУ» в Покровську, Мирнограді й Купʼянську. Росіяни стверджують, що диктатор Володимир Путін нібито наказав солдатам пропустити іноземних журналістів, у тому числі й українських, щоб висвітлити ситуацію.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував російські заяви про нібито «блокування» військових Сил оборони України у Покровську Донецької області та у Куп’янську Харківської області. Головком визнав, що ситуація у районі Покровсько-Мирноградської агломерації складна, але заяви російської пропаганди не відповідають дійсності.

Читайте також:

Теги: МЗС росія журналіст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фрідріхсон прямо протиставила біографії генерала Шаманова та Кадирова
У Росії почалась травля Кадирова після конфлікту з впливовим силовиком
13 жовтня, 14:14
Буданов підкреслив, що нині діючі санкції є секторальними та обмеженими
«Просто санкціями війну не зупинити»: Буданов назвав метод закінчення війни
18 жовтня, 14:13
Момент ураження заводу
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Махачкалі
22 жовтня, 08:06
Заступник губернатора Вологодської області Іноземцев курує у своєму регіоні питання безпеки
У Росії заступник губернатора однієї з областей відлупцював у ресторані бізнесмена
19 жовтня, 19:39
Дівчина не змовчала та зробила водієві зауваження через російську музику
Українська співачка посварилась із водієм таксі через російську музику (відео)
23 жовтня, 13:36
Посол України Ольга Стефанишина зустрілася з сенатором Ліндсі Гремом для обговорення санкцій проти Росії
Стефанишина обговорила з сенатором Гремом нові санкції проти РФ
24 жовтня, 13:30
«СВО» чи війна? Впливовий російський політик викрив брехню Путіна
«СВО» чи війна? Впливовий російський політик викрив брехню Путіна
25 жовтня, 12:44
Путін уникає прямих переговорів з Україною
Зеленський про переговори: Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись
28 жовтня, 11:01
«Ми бачимо титанічні спроби зірвати будь-який діалог Росії та США», – сказав Дмитрієв
Посланець Путіна у США зробив нові заяви про переговори щодо України
26 жовтня, 18:23

Політика

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
МЗС України прокоментувало заяви РФ про тимчасове припинення вогню
МЗС України прокоментувало заяви РФ про тимчасове припинення вогню
Втрати на десятки мільярдів. Розвідка оцінила вплив нових санкцій на РФ
Втрати на десятки мільярдів. Розвідка оцінила вплив нових санкцій на РФ
Чи чекати мобілізацію жінок в Україні? Депутат Здебський дав відповідь
Чи чекати мобілізацію жінок в Україні? Депутат Здебський дав відповідь
Міністерка економічного співробітництва Німеччини прибула до Києва
Міністерка економічного співробітництва Німеччини прибула до Києва
Масована атака на Україну: президент закликав до посилення санкцій проти РФ
Масована атака на Україну: президент закликав до посилення санкцій проти РФ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua