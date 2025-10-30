МЗС України прокоментувало заяви РФ про тимчасове припинення вогню

Росія стверджувала, що нібито готова припинити бої на 5-6 годин в Покровську, Мирнограді й Купʼянську

Єдина мета російського диктатора Володимира Путіна – продовжити війну. Очільник Кремля ніколи не дотримувався своїх обіцянок про припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника зовнішньополітичного відомства України Георгія Тихого.

Речник МЗС прокоментував висловлювання Міноборони РФ про нібито припинення вогню за наказом Путіна. «Чесно кажучи, я не рекомендую журналістам довіряти будь-яким пропозиціям Путіна щодо «коридорів» у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, як такі пропозиції реалізуються – 29 серпня 2014 року в Іловайську», – каже він.

Тихий закликав медіа не допомагати Путіну виправдовувати свої злочини через російські провокації проти журналістів. «Я також нагадую всім ЗМІ, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та юридичні наслідки. Ми пильно стежимо за цим», – додав речник МЗС.

Нагадаємо, Міноборони Російської Федерації заявило, що окупаційна армія нібито готова припинити бої на 5-6 годин «в районах блокування ЗСУ» в Покровську, Мирнограді й Купʼянську. Росіяни стверджують, що диктатор Володимир Путін нібито наказав солдатам пропустити іноземних журналістів, у тому числі й українських, щоб висвітлити ситуацію.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував російські заяви про нібито «блокування» військових Сил оборони України у Покровську Донецької області та у Куп’янську Харківської області. Головком визнав, що ситуація у районі Покровсько-Мирноградської агломерації складна, але заяви російської пропаганди не відповідають дійсності.