Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Reuters: Венесуела має мільярднні борги

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: Венесуела має мільярднні борги
Ринок у Венесуелі у 2024 році
фото: Reuters

Для стабілізації економіки Венесуели знадобиться списання щонайменше 50% основної суми боргу

Усунення Ніколаса Мадуро з посади повернуло у центр уваги одну з наймасштабніших боргових криз у світі. Венесуела перебуває у стані суверенного дефолту з кінця 2017 року, коли через економічний колапс та санкції США країна припинила виплати за облігаціями уряду та держкомпанії PDVSA. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За роки дефолту сума зобов'язань значно зросла через накопичені відсотки та численні судові позови. Спекулятивний інтерес до цих активів посилився після приходу Дональда Трампа до влади у січні 2025 року, оскільки інвестори почали розраховувати на зміну політичного режиму.

Фінансові показники заборгованості:

  • аналітики оцінюють суму непогашених облігацій у $60 млрд;
  • з урахуванням кредитів PDVSA, двосторонніх позик та арбітражних рішень, загальна сума зовнішнього боргу становить $150-170 млрд;
  • при номінальному ВВП у $82,8 млрд доларів (оцінка МВФ на 2025 рік) співвідношення боргу до ВВП сягає критичних 180-200%.

Ключові кредитори та активи:

  • основна частина боргу належить власникам облігацій, серед яких значну частку займають фонди, що спеціалізуються на проблемних активах;
  • компанії (зокрема ConocoPhillips та Crystallex), чиї активи були експропрійовані Каракасом, виграли суди в США. Тепер вони мають право претендувати на венесуельське майно за кордоном;
  • американська нафтопереробна компанія, що належить PDVSA, є головним об'єктом боротьби кредиторів. Суди в Делавері вже зареєстрували позови на суму близько $19 млрд доларів, що перевищує ринкову вартість самої компанії;
  • значні суми Венесуела заборгувала Китаю та Росії за позиками, виданими за часів Чавеса та Мадуро.

Перспективи реструктуризації є, але процес обіцяє бути тривалим та складним через низку факторів:

  • зазвичай реструктуризація базується на планах МВФ, проте Венесуела не співпрацювала з Фондом майже 20 років і наразі позбавлена доступу до його фінансування;
  • санкції США від 2017 року забороняють випуск нових облігацій або перегляд старих без спеціальних ліцензій Казначейства;
  • поки Дональд Трамп декларує намір «керувати» Венесуелою, подальша доля санкцій та механізмів виплати боргів залишається невизначеною;
  • у 2025 році прибутковість венесуельських облігацій на ринку зросла на 95%. Зараз вони торгуються по 27-32 центи за долар.

Аналітики Citigroup вважають, що для стабілізації економіки знадобиться списання щонайменше 50% основної суми боргу. За базовим сценарієм, кредиторам можуть запропонувати нові 20-річні облігації, а реальна вартість компенсації може коливатися в межах 30-45% від номіналу, залежно від темпів відновлення нафтовидобутку.

Наразі єдиною великою американською компанією, що продовжує працювати на венесуельських родовищах, залишається Chevron, хоча Трамп анонсував готовність інших гравців ринку інвестувати у відновлення галузі.

Нагадаємо, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції. 

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Теги: Венесуела економіка гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці в соцмережах почали порівнювати цю ситуацію з подіями російсько-української війни
Операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів
3 сiчня, 17:32
Американські силовики затримали Мадуро для подальшого судового розгляду у США
Операція у Венесуелі. З’явилися подробиці затримання Мадуро
3 сiчня, 13:23
Антикорупційна операція тривала 15 місяців
Операція «Мідас». НАБУ має намір допитати 40 осіб
2 сiчня, 07:50
Рівень зайнятості серед українців у Польщі становить 75–85%
Скільки українців працюють у Польщі. Результати дослідження 
22 грудня, 2025, 16:02
Падіння режиму Мадуро протягом багатьох років був відданим і активним союзником Росії
Падіння режиму Мадуро матиме негативні наслідки і для самого Путіна
19 грудня, 2025, 14:14
Трамп наказав заблокувати всі нафтові танкери Венесуели
Трамп наказав заблокувати всі нафтові танкери Венесуели
17 грудня, 2025, 02:25
Суханов поділився своїм баченням щодо виплат від держави при народженні дитин
Відомий телеведучий виступив проти виплат при народженні дитини і запропонував новий підхід
12 грудня, 2025, 04:27
Трамп наголошує, що в Україні давно не проводилися вибори
Вибухи у Росії, заяви Трампа про війну: головне за ніч
11 грудня, 2025, 05:16
Очікувана вартість робіт – понад мільярд гривень
Будівництво СІЗО під Борисполем: у кошторисі виявлено 9 млн грн переплати. Розслідування
10 грудня, 2025, 17:55

Економіка

Reuters: Венесуела має мільярднні борги
Reuters: Венесуела має мільярднні борги
Україна ввела нові санкції проти росіян і їхніх компаній
Україна ввела нові санкції проти росіян і їхніх компаній
В ЄС почало діяти «вуглецеве мито»
В ЄС почало діяти «вуглецеве мито»
Ціни на нафту почали зростати після сильного падіння
Ціни на нафту почали зростати після сильного падіння
ЄС готує 20‑й пакет санкцій проти Росії
ЄС готує 20‑й пакет санкцій проти Росії
США знизили мита на італійську пасту
США знизили мита на італійську пасту

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua