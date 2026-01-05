Reuters: Венесуела має мільярднні борги

Ринок у Венесуелі у 2024 році

Для стабілізації економіки Венесуели знадобиться списання щонайменше 50% основної суми боргу

Усунення Ніколаса Мадуро з посади повернуло у центр уваги одну з наймасштабніших боргових криз у світі. Венесуела перебуває у стані суверенного дефолту з кінця 2017 року, коли через економічний колапс та санкції США країна припинила виплати за облігаціями уряду та держкомпанії PDVSA. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За роки дефолту сума зобов'язань значно зросла через накопичені відсотки та численні судові позови. Спекулятивний інтерес до цих активів посилився після приходу Дональда Трампа до влади у січні 2025 року, оскільки інвестори почали розраховувати на зміну політичного режиму.

Фінансові показники заборгованості:

аналітики оцінюють суму непогашених облігацій у $60 млрд;

з урахуванням кредитів PDVSA, двосторонніх позик та арбітражних рішень, загальна сума зовнішнього боргу становить $150-170 млрд;

при номінальному ВВП у $82,8 млрд доларів (оцінка МВФ на 2025 рік) співвідношення боргу до ВВП сягає критичних 180-200%.

Ключові кредитори та активи:

основна частина боргу належить власникам облігацій, серед яких значну частку займають фонди, що спеціалізуються на проблемних активах;

компанії (зокрема ConocoPhillips та Crystallex), чиї активи були експропрійовані Каракасом, виграли суди в США. Тепер вони мають право претендувати на венесуельське майно за кордоном;

американська нафтопереробна компанія, що належить PDVSA, є головним об'єктом боротьби кредиторів. Суди в Делавері вже зареєстрували позови на суму близько $19 млрд доларів, що перевищує ринкову вартість самої компанії;

значні суми Венесуела заборгувала Китаю та Росії за позиками, виданими за часів Чавеса та Мадуро.

Перспективи реструктуризації є, але процес обіцяє бути тривалим та складним через низку факторів:

зазвичай реструктуризація базується на планах МВФ, проте Венесуела не співпрацювала з Фондом майже 20 років і наразі позбавлена доступу до його фінансування;

санкції США від 2017 року забороняють випуск нових облігацій або перегляд старих без спеціальних ліцензій Казначейства;

поки Дональд Трамп декларує намір «керувати» Венесуелою, подальша доля санкцій та механізмів виплати боргів залишається невизначеною;

у 2025 році прибутковість венесуельських облігацій на ринку зросла на 95%. Зараз вони торгуються по 27-32 центи за долар.

Аналітики Citigroup вважають, що для стабілізації економіки знадобиться списання щонайменше 50% основної суми боргу. За базовим сценарієм, кредиторам можуть запропонувати нові 20-річні облігації, а реальна вартість компенсації може коливатися в межах 30-45% від номіналу, залежно від темпів відновлення нафтовидобутку.

Наразі єдиною великою американською компанією, що продовжує працювати на венесуельських родовищах, залишається Chevron, хоча Трамп анонсував готовність інших гравців ринку інвестувати у відновлення галузі.

Нагадаємо, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.