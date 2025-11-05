«Він не є диктатором»: голова однієї з партій Тайваню висловила прихильність Путіну

Вона звинуватила НАТО в початку війни в Україні та назвала його позицію щодо нашої країни викликаною пропагандою

Новообрана голова другої за величиною політичної партії Тайваню Гоміньдан (KMT) Ченг Лі-вун публічно висловила свою прихильність Володимиру Путіну. Вона заявила, що не вважає його диктатором. Про це пише «Главком» із посиланням на Defence blog.

Лідерка партії пояснила свою заяву тим, що Путіна «обрали демократично». Ба більше, Ченг Лі-вун вважає, що Росія «демократизувалася протягом багатьох років». Подібні висловлювання від голови партії Тайваню було чути після її призначення. Під час свого інтерв’ю для міжнародних медіа, вона сказала, що «краще знає Росію», ніж західні журналісти.

Також Ченг Лі-вун заявляла, що сприйняття РФ спотворене пропагандою. «Путін не є диктатором. Він був обраний демократичним шляхом. Росія вже багато років є демократичною країною. У світі не існує ідеальної демократії – навіть американська демократія має багато проблем, які потребують реформування, – але він був обраний у результаті демократичного процесу», – заявила Ченг Лі-вун.

Один журналістів також запитав керівницю тайванської партії, чи самостійно Путін вирішив почати повномасштабну війну проти України. «Звичайно, ні. Це дуже складна міжнародна ситуація. НАТО неодноразово порушувало свою обіцянку не розширюватися на схід, і саме це розширення до кордонів Росії є основною причиною сьогоднішньої війни. Якби НАТО давно відмовилося від ідеї прийняти Україну до альянсу, цієї проблеми б ніколи не виникло», – висловилася голова партії Гоміньдан (КМТ).

Крім цього, політикиня звинуватила країни Заходу в тому, що вони маніпулюють громадською думкою, а позицію НАТО щодо України викликала «пропаганда», вважає Чен Лі-вун. На її думку, саме звільнення від «пропаганди» та «реальні факти» приведуть до миру. «Захід займається політичною пропагандою через війну в Україні. Тільки зіткнувшись із фактами, ми можемо прагматично вирішувати суперечки. Якщо кожен буде наполягати на своїй політичній риториці, рішення ніколи не буде знайдено», – вважає лідерка.

Після різких заяв Ченг Лі-вун вирішила висловити свої співчуття людям, що постраждали від війни. Однак російські окупанти для неї також є жертвами війни. «Справжніми жертвами є прості люди – солдати України та Росії, які жертвують своїм життям, і невинні цивільні особи, чиї країни були зруйновані», – сказала політикиня.

Війну в Україні Ченг Лі-вун порівняла з тим, що відбувається в Тайвані, наголошуючи на тому, що вона не хоче такої долі для своєї країни. «Ми не хочемо стати ще однією Україною. Народ Тайваню не хоче, щоб їхні сини гинули в безглуздій війні або бачили, як їхні вулиці стають схожими на сьогоднішні міста України», – заявила вона.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що нова лідерка опозиції Тайваню попередила про загрозу війни з Китаєм. Нова лідерка найбільшої опозиційної партії Тайваню Гоміньдан (КМТ) Чен Лі-вун у суботу офіційно вступила на посаду, розпочавши своє лідерство із застереження про зростання ризику військового конфлікту з Пекіном.