Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня за понад два роки – Bloomberg

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня за понад два роки – Bloomberg
Падіння цін на нафту стане для Росії фінансовим ударом
фото з відкритих джерел

Нафта і газ становлять близько чверті державного бюджету РФ

Минулого тижня ціна на російську нафту впала до найнижчого рівня за останні 2,5 роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У четвер ціна на нафту марки Urals з чорноморського порту Новоросійськ впала до $36,61 за барель, що є найнижчим показником з березня 2023 року. За даними Argus Media, аналогічна тенденція спостерігалася і на Балтійському морі. У п'ятницю обидві ціни трохи зросли.

Для російських нафтових компаній падіння цін створить навантаження на їхні фінанси і зменшить суму податків, які вони сплачують до казни Кремля, що допомагає фінансувати війну в Україні. Нафта і газ становлять близько чверті державного бюджету країни.

Попит на російські вантажі на міжнародних ринках різко впав після того, як 22 жовтня адміністрація президента США Дональда Трампа внесла в чорний список ПАТ «Роснефть» і ПАТ «Лукойл», щоб посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна з метою припинення війни в Україні. Термін 21 листопада призначений для того, щоб дозволити припинити співпрацю з двома російськими енергетичними гігантами, але деякі нафтопереробні заводи в Китаї, Індії та Туреччині вже призупинили закупівлю вантажів і шукають альтернативні джерела постачання.

До слова, російський порт «Новоросійськ» відновив завантаження нафти після дводенного припинення, спричиненого ракетним ударом і атакою безпілотників з боку України. Зазначається, що порт «Новоросійськ» і сусідній термінал Каспійського трубопровідного консорціуму 14 листопада тимчасово призупинили експорт нафти, що еквівалентно 2,2 мільйона барелів на день, або 2% світових поставок.

Як повідомлялося, у листопаді Китай суттєво скоротив закупівлі російської нафти, замінивши її сировиною із Саудівської Аравії. 

Читайте також:

Теги: нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільш вразливими виявляться малі та середні ІТ-компанії
Росія «добиває» власну ІТ-галузь – розвідка
19 жовтня, 13:19
Трамп відповів Путіну, який назвав санкції США неефективними
Нові заяви Трампа, Росія готується до санкцій: головне за ніч
24 жовтня, 05:38
Володимир Зеленський: «Якщо Україна «з'їсть те, що поклали на тарілку», то все інше вони спробують вирішити і без нас»
Обмін територіями, армія, мова, віра? Зеленський розказав, чим «торгує» Путін тепер
20 жовтня, 11:14
Американська розвідка повідомила, чи готовий Кремль до переговорів про мир після нових санкцій
Американська розвідка повідомила, чи готовий Кремль до переговорів про мир після нових санкцій
29 жовтня, 04:59
Трамп розповів, чому зустріч із лідером КНДР не відбулася
Трамп пояснив, чому не зустрівся з Кім Чен Ином
30 жовтня, 13:07
У Росії атаковано Саратівський НПЗ
Безпілотники атакували НПЗ у Саратові
3 листопада, 02:48
Учасники руху спротиву спалили десятки локомотивів на території РФ
Учасники руху спротиву спалили десятки локомотивів на території РФ
6 листопада, 11:00
Росія планує виготовити 120 тис КАБів та 70 тис далекобійних дронів до кінця цього року – розвідка
Росія планує виготовити 120 тис КАБів та 70 тис далекобійних дронів до кінця цього року – розвідка
15 листопада, 13:54
Глава держави наголосив, що Україна надасть пропозиції щодо нових санкцій відповідним партнерам
Зеленський ввів «особливі» санкції: хто потрапив під обмеження
9 листопада, 15:36

Економіка

Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня за понад два роки – Bloomberg
Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня за понад два роки – Bloomberg
Ціни на паливо злетіли: атаки на інфраструктуру РФ вплинули на гаманці американців
Ціни на паливо злетіли: атаки на інфраструктуру РФ вплинули на гаманці американців
Кремль посилює податки для росіян і малого бізнесу для фінансування війни
Кремль посилює податки для росіян і малого бізнесу для фінансування війни
США продовжили винятки із санкцій для «Лукойлу» на тлі активного продажу його активів
США продовжили винятки із санкцій для «Лукойлу» на тлі активного продажу його активів
Британія тимчасово зняла санкції з «Лукойлу»: що сталося
Британія тимчасово зняла санкції з «Лукойлу»: що сталося
Мерц розкрив деталі щоденних переговорів щодо російських активів для України
Мерц розкрив деталі щоденних переговорів щодо російських активів для України

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua