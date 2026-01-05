Як ситуація у Венесуелі вплинула на світовий ринок нафти: поясненя Reuters

Трамп заявив про готовність американських компаній інвестувати мільярди доларів у нафтову галузь Венесуели

Захоплення Ніколаса Мадуро американськими силами та заяви Дональда Трампа про встановлення контролю над Венесуелою спровокували побоювання щодо стабільності поставок нафти. Хоча військова операція не пошкодила інфраструктуру PDVSA, експорт країни фактично паралізований. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Через блокаду танкерів, запроваджену Трампом, вивезення сировини майже повністю зупинилося з 1 січня. У грудні поставки впали до 500 тис. барелів на добу, а зараз експорт здійснює лише компанія Chevron (близько 100 тис. барелів).

Через переповнення нафтосховищ PDVSA почала зупиняти свердловини та вимагати від спільних підприємств зменшити виробництво. Мільйони барелів застрягли на танкерах та у терміналах.

Дональд Трамп заявив про готовність американських компаній інвестувати мільярди доларів у галузь. Проте аналітики вважають, що через багаторічний занепад інфраструктури суттєве зростання видобутку можливе лише через роки.

Експерти Saxo Bank та Capital Economics очікують лише короткочасне зростання цін через геополітичну напруженість навколо Венесуели та Ірану. Загалом світова пропозиція нафти залишається достатньою, щоб компенсувати венесуельські перебої.

На тлі нестабільності ОПЕК+ домовився не збільшувати видобуток у першому кварталі 2026 року, обравши обережну стратегію.

У Венесуелі зберігається двовладдя: Трамп декларує контроль США над країною, тоді як місцеве міністерство нафти та PDVSA залишаються під управлінням чинного уряду та віцепрезидентки, яких підтримує Верховний суд країни.

Попри плани США щодо швидкого відновлення галузі, фахівці RBC Capital попереджають про складність цього шляху, враховуючи тривалий період занепаду режиму та неоднозначний досвід зміни влади за підтримки США.

Нагадаємо, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.