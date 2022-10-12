Білий дім може заборонити імпорт російського алюмінію, – Bloomberg

Росія є другим у світі виробником алюмінію після Китаю

Білий дім розглядає повну заборону на російський алюміній у відповідь на ескалацію Росією війни в Україні. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, Білий дім розглядає три варіанти: пряма заборона, підвищення тарифів до рівня, настільки високого, що вони могли б стати еквівалентом заборони, або санкції проти компанії виробника «Русал» російського олігарха Олега Дерипаски.

Такий крок мав би широкомасштабні наслідки для світового ринку алюмінію, потенційно змусивши споживачів у США та інших країнах поспішно шукати метал на його заміну.

Росія є другим у світі виробником алюмінію після Китаю, який має вирішальне значення для більшості галузей важкої промисловості.

За даними видання, світові ціни на алюміній підскочили після новин про можливу заборону. Так, ціни на алюміній на Лондонській біржі металів подорожчали на 7,3%, досягнувши найбільшого внутрішньоденного зростання за майже два тижні на тлі побоювань, що такий крок призведе до обмеження доступності.

Тільки в США російські поставки традиційно становлять близько 10% від загального обсягу імпорту алюмінію, а дані показують, що Росія була третім найбільшим експортером до США в серпні.

Заборона розглядається у відповідь на ракетні атаки Росії по Києву та іншим українським містам цього тижня, які пошкодили ключову інфраструктуру та цивільні об’єкти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз та США збільшили закупівлі основних промислових металів у Росії, незважаючи на війну в Україні. Зокрема Імпорт в ЄС і США алюмінію та нікелю за березень-червень 2022 року зріс на 70%, кажуть дані про міжнародну торгівлю, на які посилається Reuters. Вони показали, що за цей період ЄС та США купили у Росії цих металів майже на $2 млрд.