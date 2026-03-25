Соратник Трампа програв вибори в окрузі його резиденції: подробиці

Демократка Емілі Грегорі володіє фітнес-компанією, що спеціалізується на роботі з вагітними жінками та молодими матерями

Демократка Емілі Грегорі здобула перемогу на спецвиборах

Демократка Емілі Грегорі перемогла на спеціальних виборах до Палати представників штату Флорида, здобувши мандат в окрузі, де розташована резиденція Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Associated Press.

Грегорі обійшла республіканця Джона Мейплза, якого підтримував президент США Дональд Трамп. Напередодні голосування Трамп закликав виборців підтримати свого кандидата, наголосивши, що той має широку підтримку серед його знайомих у окрузі Палм-Біч.

За підсумками підрахунку майже всіх голосів, Грегорі випередила суперника на 2,4 відсоткового пункта, що становить близько 800 голосів. Округ традиційно вважався республіканським і раніше був представлений Майком Карузо, який переміг тут із відривом у 19 пунктів на виборах 2024 року, однак склав мандат після призначення на посаду клерка округу Палм-Біч.

Грегорі не має попереднього політичного досвіду. Вона є власницею фітнес-компанії, яка працює з вагітними жінками та молодими матерями. Після оголошення результатів вона заявила, що «була дуже здивована» та описала свій стан як «наче поза тілом».

У Демократичній партії назвали цей результат сигналом зміни настроїв виборців напередодні проміжних виборів. Президентка Демократичного законодавчого комітету Гезер Вільямс заявила: «Якщо Мар-а-Лаго вразливий, уявіть, що можливо цього листопада». Вона також наголосила, що це вже 29-й округ, який демократи змогли відвоювати у республіканців з моменту повернення Трампа до Білого дому.

Сам Трамп після поразки дистанціювався від результату, заявивши: «Я не причетний до цього», попри те, що раніше відкрито підтримував кандидата-республіканця.

За даними виборчих реєстрів округу Палм-Біч, Трамп проголосував на цих виборах поштою, хоча раніше неодноразово критикував такий спосіб голосування, називаючи його ненадійним.

Округ у Флориді, де розташована резиденція Мар-а-Лаго, має особливе політичне значення, адже саме там зареєстрований і регулярно перебуває Дональд Трамп. Перемога демократів у такій локації розглядається як індикатор потенційних змін електоральних настроїв у США напередодні виборів до Палати представників.

