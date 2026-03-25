Соратник Трампа програв вибори в окрузі його резиденції: подробиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Соратник Трампа програв вибори в окрузі його резиденції: подробиці
Демократка Емілі Грегорі володіє фітнес-компанією, що спеціалізується на роботі з вагітними жінками та молодими матерями
Демократка Емілі Грегорі здобула перемогу на спецвиборах

Демократка Емілі Грегорі перемогла на спеціальних виборах до Палати представників штату Флорида, здобувши мандат в окрузі, де розташована резиденція Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Associated Press.

Грегорі обійшла республіканця Джона Мейплза, якого підтримував президент США Дональд Трамп. Напередодні голосування Трамп закликав виборців підтримати свого кандидата, наголосивши, що той має широку підтримку серед його знайомих у окрузі Палм-Біч.

За підсумками підрахунку майже всіх голосів, Грегорі випередила суперника на 2,4 відсоткового пункта, що становить близько 800 голосів. Округ традиційно вважався республіканським і раніше був представлений Майком Карузо, який переміг тут із відривом у 19 пунктів на виборах 2024 року, однак склав мандат після призначення на посаду клерка округу Палм-Біч.

Грегорі не має попереднього політичного досвіду. Вона є власницею фітнес-компанії, яка працює з вагітними жінками та молодими матерями. Після оголошення результатів вона заявила, що «була дуже здивована» та описала свій стан як «наче поза тілом».

У Демократичній партії назвали цей результат сигналом зміни настроїв виборців напередодні проміжних виборів. Президентка Демократичного законодавчого комітету Гезер Вільямс заявила: «Якщо Мар-а-Лаго вразливий, уявіть, що можливо цього листопада». Вона також наголосила, що це вже 29-й округ, який демократи змогли відвоювати у республіканців з моменту повернення Трампа до Білого дому.

Сам Трамп після поразки дистанціювався від результату, заявивши: «Я не причетний до цього», попри те, що раніше відкрито підтримував кандидата-республіканця.

За даними виборчих реєстрів округу Палм-Біч, Трамп проголосував на цих виборах поштою, хоча раніше неодноразово критикував такий спосіб голосування, називаючи його ненадійним.

Округ у Флориді, де розташована резиденція Мар-а-Лаго, має особливе політичне значення, адже саме там зареєстрований і регулярно перебуває Дональд Трамп. Перемога демократів у такій локації розглядається як індикатор потенційних змін електоральних настроїв у США напередодні виборів до Палати представників.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що радий смерті колишнього директора ФБР та федерального прокурора Роберта Мюллера, який очолював розслідування його зв’язків з Росією під час виборів 2016 року. 

Читайте також

Війна з Іраном може закінчитись так же раптово, як і почалась
Трамп між Іраном і Росією. Яка стратегія для України?
20 березня, 16:44
Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час переговорів
Трамп пригрозив зупинити всю торгівлю з Іспанією. Мадрид відповів
4 березня, 00:19
Трамп: Іран – це країна, яка зазнала серйозної поразки
Трамп прокоментував участь Ірану у Чемпіонаті світу з футболу в США
4 березня, 08:58
Трамп: Син Хаменеї для мене неприйнятний. Ми хочемо когось, хто принесе гармонію та мир в Іран
Іран обрав нового верховного лідера. Реакція США та Ізраїлю
9 березня, 00:26
Чи планують США усунення нового верховного лідера Ірану? Трамп уникнув відповіді
Чи планують США усунення нового верховного лідера Ірану? Трамп уникнув відповіді
10 березня, 03:42
Опозиція зберігає перевагу напередодні виборів в Угорщині
Позиції Орбана похитнулися: що показало нове опитування
11 березня, 16:09
Китайські літаки перервали паузу польотів біля Тайваню
Китай вирішив подратувати Трампа: що сталося
12 березня, 16:52
Трамп: Я давно кажу, що НАТО – це вулиця з одностороннім рухом
Трамп пригрозив НАТО через Ормузьку протоку
16 березня, 02:57
Трамп провів зустріч з прем'єркою Японії 19 березня у Білому домі
Жарт Трампа про Перл-Гарбор обурив Японію: реакція політиків і експертів
21 березня, 07:34

Прем'єрка Данії йде у відставку
Прем'єрка Данії йде у відставку
ЄС долучився до створення трибуналу проти Росії
ЄС долучився до створення трибуналу проти Росії
Соратник Трампа програв вибори в окрузі його резиденції: подробиці
Соратник Трампа програв вибори в окрузі його резиденції: подробиці
Президент Латвії підтвердив, що на території країни впав український дрон (фото)
Президент Латвії підтвердив, що на території країни впав український дрон (фото)
Угорщина припиняє постачання газу в Україну
Угорщина припиняє постачання газу в Україну
Український інститут національної пам’яті закликає виключити Росію з ЮНЕСКО
Український інститут національної пам'яті закликає виключити Росію з ЮНЕСКО

Новини

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Сьогодні, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
