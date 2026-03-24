Іран заявив про готовність до угоди зі США, але є нюанс

Тегеран погодився на переговори, але висунув ключові умови щодо санкцій і ядерної програми

Іран заявив про готовність розглянути пропозиції США щодо припинення конфлікту, однак наголосив, що майбутня угода має враховувати його ключові вимоги, зокрема скасування санкцій і право на мирний атом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал CNN.

Між Вашингтоном і Тегераном останніми днями відбулися непрямі контакти, ініційовані американською стороною. «Останніми днями відбувся контакт між США та Іраном, ініційований Вашингтоном, але нічого, що досягло б рівня повномасштабних переговорів».

За словами джерела, сторони обмінювалися повідомленнями через посередників, щоб оцінити можливість укладення ширшої угоди. «Пропозиції, які розглядаються, спрямовані не лише на досягнення перемир’я, а й на конкретну угоду щодо припинення конфлікту між США та Іраном».

У Тегерані наголосили, що не наполягають на прямих переговорах зі Сполученими Штатами, але готові до діалогу за наявності змістовних пропозицій.

«Іран не вимагає зустрічі чи прямих переговорів зі Сполученими Штатами, але готовий вислухати, якщо з’явиться план щодо стійкої угоди, яка збереже національні інтереси Ісламської Республіки Іран».

Ключовою умовою для укладення домовленостей у Тегерані називають повне скасування санкцій. Водночас Іран заявляє про готовність надати гарантії щодо відмови від розробки ядерної зброї, але наполягає на праві використовувати ядерні технології у мирних цілях.

Нагадаємо, що американський лідер активізував дипломатичні зусилля через ризик затягування конфлікту. За словами трьох високопоставлених ізраїльських чиновників, Трамп вважає, що швидке досягнення домовленостей дозволить уникнути тривалої війни в регіоні.

До слова, Пакистан розпочав дипломатичні зусилля, щоб виступити посередником у переговорах між США та Іраном щодо припинення конфлікту.