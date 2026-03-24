Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іран заявив про готовність до угоди зі США, але є нюанс

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: DPA

Тегеран погодився на переговори, але висунув ключові умови щодо санкцій і ядерної програми

Іран заявив про готовність розглянути пропозиції США щодо припинення конфлікту, однак наголосив, що майбутня угода має враховувати його ключові вимоги, зокрема скасування санкцій і право на мирний атом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал CNN.

Між Вашингтоном і Тегераном останніми днями відбулися непрямі контакти, ініційовані американською стороною. «Останніми днями відбувся контакт між США та Іраном, ініційований Вашингтоном, але нічого, що досягло б рівня повномасштабних переговорів».

За словами джерела, сторони обмінювалися повідомленнями через посередників, щоб оцінити можливість укладення ширшої угоди. «Пропозиції, які розглядаються, спрямовані не лише на досягнення перемир’я, а й на конкретну угоду щодо припинення конфлікту між США та Іраном».

У Тегерані наголосили, що не наполягають на прямих переговорах зі Сполученими Штатами, але готові до діалогу за наявності змістовних пропозицій.

«Іран не вимагає зустрічі чи прямих переговорів зі Сполученими Штатами, але готовий вислухати, якщо з’явиться план щодо стійкої угоди, яка збереже національні інтереси Ісламської Республіки Іран».

Ключовою умовою для укладення домовленостей у Тегерані називають повне скасування санкцій. Водночас Іран заявляє про готовність надати гарантії щодо відмови від розробки ядерної зброї, але наполягає на праві використовувати ядерні технології у мирних цілях.

Нагадаємо, що американський лідер активізував дипломатичні зусилля через ризик затягування конфлікту. За словами трьох високопоставлених ізраїльських чиновників, Трамп вважає, що швидке досягнення домовленостей дозволить уникнути тривалої війни в регіоні.

До слова, Пакистан розпочав дипломатичні зусилля, щоб виступити посередником у переговорах між США та Іраном щодо припинення конфлікту.

Теги: Іран переговори США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua