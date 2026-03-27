Іран готує відповідь на мирну пропозицію США – Reuters

Іванна Гончар
Відповідь Тегерана очікується до кінця п’ятниці, 27 березня=я
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

За даними Reuters, іранська сторона скептично оцінила пропозицію

Іран має надати відповідь на мирну пропозицію США щодо припинення війни на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, обізнане з перебігом переговорів, пише «Главком».

За словами співрозмовника, американському президенту Дональду Трампу та представникам Білого дому вже передали сигнал, що Тегеран готує зустрічну пропозицію через посередників.

Йдеться про 15-пунктний план, який США передали Ірану через Пакистан. Він включає вимоги щодо згортання ядерної програми, обмеження ракетних розробок, а також питання контролю над Ормузькою протокою.

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що Іран демонструє готовність до обговорення окремих аспектів. «Ми чекаємо на подальші роз’яснення щодо того, з ким ми будемо розмовляти, про що і коли», – заявив він, додавши, що відповідь може надійти «будь-якої миті».

Водночас, за даними Reuters, іранська сторона скептично оцінила пропозицію. Один із іранських чиновників зазначив, що вона «служить лише інтересам США та Ізраїлю», однак підкреслив, що дипломатичний процес триває.

Раніше телеканал CBS News також повідомляв, що відповідь Тегерана очікується до кінця п’ятниці, 27 березня.

Як повідомлялось, адміністрація Дональда Трампа активізувала дипломатичні зусилля, щоб знайти вихід із масштабного конфлікту на Близькому Сході, який триває вже четвертий тиждень.

Як стало відомо The New York Times від поінформованих джерел, Сполучені Штати передали Тегерану через Пакистан стратегічний план завершення війни, що складається з 15 пунктів. Цей крок відображає прагнення Білого дому зупинити бойові дії, які вже спричинили серйозні економічні потрясіння у світі. 

Згодом спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що Іран може бути готовий прийняти американські умови щодо завершення війни.

Читайте також:

Читайте також

Ультиматум Ірану, який б’є по Трампу
Трамп у глухому куті: чим обернеться ультиматум, висунутий Ірану
22 березня, 10:15
Поки світ воює з Іраном, Кремль рахує нафтові мільярди
Поки світ воює з Іраном, Кремль рахує нафтові мільярди
12 березня, 10:08
Трамп: Іран – це країна, яка зазнала серйозної поразки
Трамп прокоментував участь Ірану у Чемпіонаті світу з футболу в США
4 березня, 08:58
Боротьба амбіцій у Білому домі: як війна з Іраном вплинула на оточення Трампа
Боротьба амбіцій у Білому домі: як війна з Іраном вплинула на оточення Трампа
9 березня, 04:15
Ізраїльські військові повідомили, що удари наносилися по різних цілях, пов’язаних із військовою інфраструктурою Ірану
Армія Ізраїлю відзвітувала про тисячі ударів по Ірану
14 березня, 01:56
Поранення Моджтаби, якого він зазнав першого дня операції США та Ізраїлю проти Ірану, потребувало суворих лікарняних умов
Новий верховний лідер Ірану лікується в приватній лікарні Москви – Al Jarida
15 березня, 19:27
Міністр закордонних справ Ірану прокоментував публікації західних ЗМІ
Іран прокоментував чутки про контакти з адміністрацією Трампа
17 березня, 10:15
Глава МЗС Ірану назвав заклики США до переговорів визнанням поразки
Глава МЗС Ірану назвав заклики США до переговорів визнанням поразки
25 березня, 23:08
Президент Куби Мігель Діас-Канель тримає кубинський прапор поруч із Раулем Кастро, другим праворуч, та онуком Рауля Кастро, Раулем Гільєрмо Родрігесом Кастро
Президент Куби розкрив деталі переговорів зі США
26 березня, 05:51

США оголосили винагороду до $10 млн за інформацію про іранських хакерів
США оголосили винагороду до $10 млн за інформацію про іранських хакерів
Іран готує відповідь на мирну пропозицію США – Reuters
Іран готує відповідь на мирну пропозицію США – Reuters
Країни G7 готові забезпечити безпеку Ормузської протоки, але є умова
Країни G7 готові забезпечити безпеку Ормузської протоки, але є умова
Наземної операції в Ірані не буде? Що відомо про плани Трампа
Наземної операції в Ірані не буде? Що відомо про плани Трампа
Дві війни сильно вдарили по економіці Європи: що кажуть у Німеччині
Дві війни сильно вдарили по економіці Європи: що кажуть у Німеччині
США озвучили нові терміни війни з Іраном: деталі
США озвучили нові терміни війни з Іраном: деталі

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Вчора, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Вчора, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Вчора, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
