Іран готує відповідь на мирну пропозицію США – Reuters

Іран має надати відповідь на мирну пропозицію США щодо припинення війни на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, обізнане з перебігом переговорів, пише «Главком».

За словами співрозмовника, американському президенту Дональду Трампу та представникам Білого дому вже передали сигнал, що Тегеран готує зустрічну пропозицію через посередників.

Йдеться про 15-пунктний план, який США передали Ірану через Пакистан. Він включає вимоги щодо згортання ядерної програми, обмеження ракетних розробок, а також питання контролю над Ормузькою протокою.

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що Іран демонструє готовність до обговорення окремих аспектів. «Ми чекаємо на подальші роз’яснення щодо того, з ким ми будемо розмовляти, про що і коли», – заявив він, додавши, що відповідь може надійти «будь-якої миті».

Водночас, за даними Reuters, іранська сторона скептично оцінила пропозицію. Один із іранських чиновників зазначив, що вона «служить лише інтересам США та Ізраїлю», однак підкреслив, що дипломатичний процес триває.

Раніше телеканал CBS News також повідомляв, що відповідь Тегерана очікується до кінця п’ятниці, 27 березня.

Як повідомлялось, адміністрація Дональда Трампа активізувала дипломатичні зусилля, щоб знайти вихід із масштабного конфлікту на Близькому Сході, який триває вже четвертий тиждень.

Як стало відомо The New York Times від поінформованих джерел, Сполучені Штати передали Тегерану через Пакистан стратегічний план завершення війни, що складається з 15 пунктів. Цей крок відображає прагнення Білого дому зупинити бойові дії, які вже спричинили серйозні економічні потрясіння у світі.

Згодом спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що Іран може бути готовий прийняти американські умови щодо завершення війни.