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США вдарили санкціями по найбільшій криптобіржі Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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США вдарили санкціями по найбільшій криптобіржі Ірану
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Під американські обмеження також потрапили керівники та засновники біржі

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільшої криптовалютної біржі Ірану Nobitex, звинувативши її у допомозі іранській владі обходити міжнародні санкції та проводити фінансові операції для державних структур. Про це повідомляє Міністерство фінансів США, пише «Главком».

Під американські обмеження також потрапили керівники та засновники біржі, зокрема її генеральний директор Амір Хоссейн Рад та брати Сейєд Мохаммад Алі Агамір Мохаммад Алі, яких Вашингтон пов’язує з впливовими політичними колами Ірану.

За даними Мінфіну США, Nobitex надавала «значну підтримку» уряду Ірану та сприяла цифровим транзакціям, пов’язаним із Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) і Центральним банком Ірану. Американська сторона також стверджує, що після початку бойових дій між США та Іраном біржа допомагала виводити та захищати активи іранського режиму навіть під час відключень інтернету в країні.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що іранська влада використовує цифрові активи для обходу санкцій та виведення коштів за кордон.

Санкції були оголошені після розслідування Reuters, яке виявило, що через Nobitex проходили сотні мільйонів доларів операцій, пов’язаних із державними структурами Ірану. У самій Nobitex раніше заперечували будь-які прямі зв’язки з урядом. Компанія заявляла, що не сприяє незаконним операціям свідомо, а всі можливі порушення могли відбуватися без відома керівництва. Після оголошення санкцій біржа повідомила клієнтам, що заздалегідь готувалася до можливих обмежень через специфіку роботи іранського бізнесу на міжнародних ринках.

Раніше Міністерство фінансів США оголосило про введення додаткових економічних обмежень проти Ірану, які стосуються продажу військової нафти. 

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Теги: США санкції Іран

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