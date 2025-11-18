Головна Світ Політика
Ірак просить США про відстрочку санкцій проти «Лукойлу» для продажу частки в родовищі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ірак просить США про відстрочку санкцій проти «Лукойлу» для продажу частки в родовищі
фото: flagi.in.ua

Міністерство нафти Іраку одразу виключило варіант купівлі частки «Лукойлу» державою

Уряд Іраку розглядає можливість звернення до Міністерства фінансів США з проханням про шестимісячне призупинення дії санкцій проти російської компанії «Лукойл». Цей крок необхідний, щоб отримати додатковий час для продажу частки «Лукойлу» у великому нафтовому родовищі Західна Курна-2 (West Qurna 2). Про це Reuters повідомили троє іракських чиновників енергетичного сектору, передає «Главком».

Один із чиновників зазначив, що частка «Лукойлу» є «великим шматком, який потрібно пережувати», натякаючи на значний обсяг проєкту. Міністерство нафти Іраку одразу виключило варіант купівлі частки «Лукойлу» державою, пояснивши, що цей проєкт є надто масштабним для іракських державних компаній.

За словами офіційних осіб, Іраку відомо про існування щонайменше трьох потенційних покупців – це одна компанія з Китаю та дві західні фірми, хоча їхні назви поки що не розголошуються. «Лукойл» не надав коментарів на запит Reuters.

Також повідомляється, що прем’єр-міністр Іраку Мохаммед Шіа ас-Судані провів зустріч із колишнім генеральним директором «Лукойлу» Вагітом Алекперовим.

Як відомо, американська нафтова корпорація Chevron вивчає можливість придбання низки закордонних активів, що належать російській нафтовій компанії «Лукойл», яка перебуває під санкціями. Про це Reuters повідомили п'ятеро обізнаних джерел.

Минулого тижня Міністерство фінансів США видало дозвіл потенційним покупцям на проведення переговорів із «Лукойлом» щодо його міжнародного портфеля. Таким чином, Chevron приєднується до інвестиційного гіганта Carlyle та інших компаній у боротьбі за ці активи, загальна вартість яких оцінюється щонайменше у $20 млрд.

Нагадаємо, адміністрація Президента США Дональда Трампа продовжила дію винятків із санкцій щодо деяких операцій російської нафтової компанії «Лукойл». Це рішення прийнято на тлі того, що компанія активізує роботу з продажу своїх міжнародних активів.

