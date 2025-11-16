Трамп інвестував великі суми в облігації компаній, що можуть виграти від його політики

З кінця серпня по початок жовтня президент США Дональд Трамп здійснив понад 175 фінансових операцій

Президент США Дональд Трамп за останні місяці здійснив купівлю корпоративних та муніципальних облігацій на суму щонайменше $82 млн. Він інвестував кошти в компанії та галузі, які потенційно можуть отримати вигоду від його політичних рішень, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Згідно з фінансовими звітами, поданими до Управління з етики в уряді США, у період з кінця серпня по початок жовтня Трамп здійснив понад 175 фінансових операцій. Хоча точні суми не вказані для кожної покупки, загальна верхня межа цих операцій може сягати понад $337 млн.

Більшість придбаних облігацій є випусками муніципалітетів, штатів, шкільних округів, а також корпоративними облігаціями. Значна частина цих корпоративних інвестицій припадає на компанії, чия діяльність прямо чи опосередковано може вигравати від політики, яку проводить адміністрація Трампа.

Серед компаній, цінні папери яких придбав президент:

Виробники мікрочіпів: Broadcom і Qualcomm;

Технологічні гіганти: Meta Platforms;

Рітейл-компанії: Home Depot і CVS Health;

Фінансові установи: Goldman Sachs і Morgan Stanley.

Особливе занепокоєння викликає купівля облігацій Intel Corporation після того, як уряд США, виконуючи політику Трампа, придбав частку в цій компанії.

Ці інвестиційні операції викликають занепокоєння серед аналітиків через потенційний конфлікт інтересів, оскільки активи президента США вкладаються в сектор, який безпосередньо залежить від рішень його адміністрації.

Раніше Білий дім заявляв, що Трамп передав свої бізнес-активи у траст, керований його дітьми, і не бере безпосередньої участі в управлінні портфелем. Коментарі від Білого дому щодо останніх операцій наразі не надходили.

За інформацією джерел Bloomberg, адміністрація президента США Дональда Трампа може отримати спільний доступ до одного з найбагатших у світі танталових проєктів – рудника Рубайя в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Це станеться, якщо Трамп успішно допоможе припинити військовий конфлікт у цій країні.

Уряди США та ДРК перебувають на фінальній стадії укладання угоди, спрямованої на збільшення американських інвестицій у мінеральні запаси Центральної Африки. Ці запаси включають стратегічно важливі ресурси, такі як мідь, кобальт і літій.

До слова, президент США Дональд Трамп пообіцяв заплатити всім американцям – окрім надбагатих громадян – понад $2 тис. за рахунок коштів, отриманих від стягування мит. Про це глава Білого дому написав у своєму акаунті в соціальній мережі Truth Social.

«Люди, які виступають проти мит, є дурнями! Ми тепер найбагатша і найшанованіша країна у світі, з майже нульовою інфляцією та рекордною ціною акцій на фондовому ринку... Рекордні інвестиції у США, заводи та фабрики ростуть по всій країні», – зазначив він.