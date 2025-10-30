Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія відновила військові рейси до Сирії після повалення режиму Асада – Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія відновила військові рейси до Сирії після повалення режиму Асада – Bloomberg
фото: Reuters/Umit Bektas

Росія використовує свої бази в Сирії для демонстрації військової присутності на Близькому Сході та в Африці

Росія відновила військові перельоти на авіабазу Хмеймім у Сирії після майже піврічної перерви. Це сталося на тлі спроб Москви та Дамаска відновити відносини після повалення режиму Башара Асада, повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними сервісу Flightradar24, принаймні два російські військові літаки здійснили рейси до сирійського портового міста Латакія, де розташована авіабаза Хмеймім.

26 жовтня транспортний літак Іл-62М прилетів із Лівії до Латакії, після чого вирушив у Підмосков’я. З 24 по 29 жовтня важкий вантажний літак Ан-124-100 «Руслан» тричі прибував на базу.

Джерело Bloomberg, близьке до Кремля, підтвердило, що Москва справді відновлює авіасполучення з Сирією.

Зазначається, Росія використовує свої бази в Сирії для демонстрації військової присутності на Близькому Сході та в Африці. Окрім авіабази під Латакією, яка є ключовим логістичним центром російських операцій у регіоні, Москва також має військово-морську базу в порту Тартус – єдину стратегічну опору РФ у Середземному морі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін обговорював майбутнє цих баз із сирійським лідером під час їхньої зустрічі у Москві два тижні тому.

За даними джерел, навіть якщо Росія зможе зберегти військову присутність у Сирії, її масштаби будуть значно меншими, ніж до падіння режиму Асада.

Bloomberg також зазначає, що наразі в Москві перебуває делегація сирійського МЗС, яка займається відновленням роботи посольства. Установа готується знову надавати консульські та адміністративні послуги сирійським громадянам.

Як повідомлялося, президент Сирії Ахмед аш-Шараа хоче заручитися підтримкою Росії в протистоянні тиску з боку Ізраїлю. 

За даними журналістів, сирійський лідер планував обговорити з Москвою пом'якшення ізраїльських вимог щодо розширення демілітаризованої зони на півдні Сирії і міг запропонувати передислокувати російську військову поліцію до сирійсько-ізраїльського кордону. Цей захід, на його думку, міг би стати гарантією від можливих ізраїльських ударів і порушень сирійських кордонів.

Теги: літак Сирія путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Які інтереси Китаю у війні України проти РФ?
Які інтереси Китаю у війні в Україні
28 жовтня, 15:10
Альо, Тамбов? Це страшніше за ненависть
Альо, Тамбов? Це страшніше за ненависть
15 жовтня, 08:47
«Укрзалізниця» поширила офіційну відповідь
Росіяни вдарили по Конотопу, «Укрзалізниця» відреагувала
9 жовтня, 14:26
Зеленський: Найскладніше питання будь-яких перемовин усе одно стосуватиметься території України
Зустріч Зеленського та Трампа, атака на Україну: головне за ніч
18 жовтня, 06:59
Росія активно вдосконалює старі фугасні радянські бомби
Нова загроза? Росія вперше вдарила модернізованим КАБом по Полтавщині
20 жовтня, 15:51
В Україну повернувся цивільний, захоплений під час окупації Бучі
В Україну повернувся цивільний, який потрапив у неволю під час окупації Бучі
3 жовтня, 15:16
Звинувачення проти кожного з полонених було побудоване тільки на тому, що він служив у батальйоні «Айдар»
РФ засудила 15 полонених бійців «Айдара»
17 жовтня, 13:00
Бессент вважає, що тиск на економіку може змусити Путіна сісти за стіл переговорів
Очільник Мінфіну США назвав посланця Путіна пропагандистом
26 жовтня, 19:58
Потреба в грошах та психологічна вразливість може зробити підлітка піддатливими до онлайн-вербування
Чому підлітки піддаються онлайн-вербуванню російських спецслужб? Результати дослідження
Вчора, 11:14

Політика

CNN: Трамп скоротив ліміт на прийом біженців
CNN: Трамп скоротив ліміт на прийом біженців
Росія відновила військові рейси до Сирії після повалення режиму Асада – Bloomberg
Росія відновила військові рейси до Сирії після повалення режиму Асада – Bloomberg
Сенат США проголосував за скасування глобальних тарифів Трампа
Сенат США проголосував за скасування глобальних тарифів Трампа
Президент Туреччини і німецький канцлер посварилися через Газу
Президент Туреччини і німецький канцлер посварилися через Газу
Росія заявила про готовність тимчасово припинити бої в Покровську та Куп’янську: деталі
Росія заявила про готовність тимчасово припинити бої в Покровську та Куп’янську: деталі
Французька армія розвінчала чергову вигадку Кремля
Французька армія розвінчала чергову вигадку Кремля

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua