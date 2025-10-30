Росія відновила військові рейси до Сирії після повалення режиму Асада – Bloomberg

Росія використовує свої бази в Сирії для демонстрації військової присутності на Близькому Сході та в Африці

Росія відновила військові перельоти на авіабазу Хмеймім у Сирії після майже піврічної перерви. Це сталося на тлі спроб Москви та Дамаска відновити відносини після повалення режиму Башара Асада, повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними сервісу Flightradar24, принаймні два російські військові літаки здійснили рейси до сирійського портового міста Латакія, де розташована авіабаза Хмеймім.

26 жовтня транспортний літак Іл-62М прилетів із Лівії до Латакії, після чого вирушив у Підмосков’я. З 24 по 29 жовтня важкий вантажний літак Ан-124-100 «Руслан» тричі прибував на базу.

Джерело Bloomberg, близьке до Кремля, підтвердило, що Москва справді відновлює авіасполучення з Сирією.

Зазначається, Росія використовує свої бази в Сирії для демонстрації військової присутності на Близькому Сході та в Африці. Окрім авіабази під Латакією, яка є ключовим логістичним центром російських операцій у регіоні, Москва також має військово-морську базу в порту Тартус – єдину стратегічну опору РФ у Середземному морі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін обговорював майбутнє цих баз із сирійським лідером під час їхньої зустрічі у Москві два тижні тому.

За даними джерел, навіть якщо Росія зможе зберегти військову присутність у Сирії, її масштаби будуть значно меншими, ніж до падіння режиму Асада.

Bloomberg також зазначає, що наразі в Москві перебуває делегація сирійського МЗС, яка займається відновленням роботи посольства. Установа готується знову надавати консульські та адміністративні послуги сирійським громадянам.

Як повідомлялося, президент Сирії Ахмед аш-Шараа хоче заручитися підтримкою Росії в протистоянні тиску з боку Ізраїлю.

За даними журналістів, сирійський лідер планував обговорити з Москвою пом'якшення ізраїльських вимог щодо розширення демілітаризованої зони на півдні Сирії і міг запропонувати передислокувати російську військову поліцію до сирійсько-ізраїльського кордону. Цей захід, на його думку, міг би стати гарантією від можливих ізраїльських ударів і порушень сирійських кордонів.