Трамп може отримати доступ до цінних металів, якщо зупинить війну в Конго – Bloomberg

Наразі адміністрація Трампа виступає посередником у мирних переговорах між Конго та Руандою

За інформацією джерел Bloomberg, адміністрація президента США Дональда Трампа може отримати спільний доступ до одного з найбагатших у світі танталових проєктів – рудника Рубайя в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Це станеться, якщо Трамп успішно допоможе припинити військовий конфлікт у цій країні, передає «Главком».

Уряди США та ДРК перебувають на фінальній стадії укладання угоди, спрямованої на збільшення американських інвестицій у мінеральні запаси Центральної Африки. Ці запаси включають стратегічно важливі ресурси, такі як мідь, кобальт і літій.

Родовище Рубайя, багате танталовмісною колтановою рудою, є ключовим об'єктом цих переговорів, оскільки тантал критично важливий для високотехнологічних галузей, зокрема електроніки, аерокосмічної та оборонної промисловості. Згідно з Геологічною службою США, минулого року ДРК та сусідня Руанда спільно забезпечили майже 60% світового виробництва танталу.

Будь-яка угода щодо Рубайї вимагатиме виведення повстанців угруповання M23 з території родовища. Наразі M23 контролюють гірничодобувну промисловість у цьому регіоні, а США та ООН стверджують, що їх підтримує Руанда.

Адміністрація Трампа виступає посередником у мирних переговорах між Конго та Руандою, прагнучи покласти край багаторічним сутичкам у прикордонній зоні.

США також зацікавлені у партнерстві з обома африканськими країнами у сфері корисних копалин, щоб послабити контроль Китаю над глобальними ланцюгами постачання ключових матеріалів, необхідних для оборони та енергетики. Проєкт «Індустріалізація Рубайї» є частиною цієї ширшої стратегії.

Наразі танталову руду в Рубайї видобувають переважно кустарними методами у небезпечних умовах. З квітня 2024 року ці шахти експлуатує рух M23, який окупував значну частину східної ДРК.

Нагадаємо, 27 січня між Конго та Руандою зросла напруга: у зоні конфлікту померли девʼять миротворців, а повстанці взяли під контроль місто-мільйонник Гому.

Так, повстання угруповання M23 («Рух 23 Березня»), яке триває вже три роки, значно активізувалося з початку січня 2024 року. Повстанцям вдалося захопити значні території, що викликало попередження ООН про можливість ширшого регіонального конфлікту.

У суботу уряд Конго та його союзники повідомили, що вони відкинули бойовиків M23, які наступали на столицю провінції Гому. Водночас Конго звинуватило Руанду в підтримці повстанців, включно з поставками зброї та участю снайперів. За твердженням армії Конго, саме руандійські снайпери винні у вбивстві губернатора Північного Ківу.

Посол Руанди в ООН заявив, що нинішнє загострення можна було попередити, якби уряд ДР Конго «продемонстрував справжню прихильність до миру», і закликав знайти шляхи повернення до дипломатичних процесів із залученням інших країн Африки. Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив наступ M23 «за підтримки сил оборони Руанди» і вимагає від повстанців негайно припинити ворожі дії і вивести свої війська. Він додав, що наступ M23 ризикує перерости у масштабнішу регіональну війну.