Трамп попередив про багатомільярдні втрати в разі скасування американських тарифів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп попередив про багатомільярдні втрати в разі скасування американських тарифів
Верховний суд США має оголосити свій висновок щодо правомірності тарифів Трампа 14 січня
фото: Getty Images

Американський лідер наголосив, що у разі скасування тарифів Верховним судом США Америку чекає «цілковитий хаос»

Президент Дональд Трамп застерігає, що скасування Верховним судом США його рішень про тарифи на імпорт може обернутися катастрофічними збитками для країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

«Фактичні суми, які нам доведеться повернути, якщо з будь-якої причини Верховний суд ухвалить рішення проти Сполучених Штатів Америки щодо тарифів, становитимуть сотні мільярдів доларів – з урахуванням відшкодувань, яких вимагатимуть країни й компанії за інвестиції, які вони роблять у будівництво заводів, фабрик і в обладнання, щоб уникнути сплати тарифів», – зазначив Трамп.

За словами президента США, «це призвело б до цілковитого хаосу», оскільки такі кошти сплатити «майже неможливо». «Якщо хто каже, що це можна здійснити швидко й легко, дає неправдиву, неточну або й повністю хибну відповідь на це дуже велике й складне питання. Можливо, це і нереально, але якби це було можливо, то йшлося б про такі величезні суми, що знадобилося б багато років, щоб з'ясувати, про яку саме суму йдеться, і навіть кому, коли і де її виплатити», – сказав він.

Трамп зазначив, що у разі скасування Верховним судом тарифів США «країна опиниться в провалі». Як відомо, Верховний суд США має оголосити свій висновок щодо правомірності тарифів Трампа 14 січня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що мита є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди. За словами американського лідера, Сполучені Штати «не будуть мати справу з людьми, які воюють».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив про встановлення економічних обмежень щодо країн, які продовжують ділову співпрацю з Іраном. Згідно з новим розпорядженням, будь-яка держава, що веде бізнес із Тегераном, буде зобов'язана сплачувати 25% мито на всі види комерційних операцій зі Сполученими Штатами.

До слова, США ухвалили рішення не запроваджувати додаткові мита на імпорт китайських напівпровідників принаймні до середини 2027 року.

