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Британія може уникнути американських мит після поїздки Стармера до Трампа – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Британія може уникнути американських мит після поїздки Стармера до Трампа – FT
США і Велика Британія можуть домовитися про формат співпраці, який дозволить Лондону уникнути мит
фото з відкритих джерел

Попередні спроби укласти угоду між країнами зазнавали невдач

Велика Британія може уникнути американських мит після зустрічі премʼєр-міністра Кіра Стармера з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Як заявляв Трамп, країни можуть домовитися про формат співпраці, який дозволить Лондону уникнути мит. На пресконференції в Білому домі він визнав наполегливість премʼєр Стармера, назвавши його «дуже жорстким переговорником». За його словами, британський премʼєр «заробив свої зарплату», намагаючись переконати США не вводити мита.

«Ми цілком могли б укласти справжню торгівельну угоду, де мита не були б потрібні. Побачимо», – зазначив президент США.

Як зазначає FT, ідеться не про повноцінну угоду про вільну торгівлю, а про економічне та технологічне партнерство. Вона спрямована на поступову інтеграцію економік і розширення співпраці в галузі передових технологій.

Адміністрація Трампа вже визначила ключових перемовників. Віцепрезидент США Джей Ді Венс і міністр фінансів Скотт Бессент братимуть участь у розробці умов угоди. Трамп сподівається, що сторони досягнуть домовленості «якомога швидше».

Перспектива торгівельної угоди між США і Великою Британією обговорюється з моменту виходу Британії з Євросоюзу, однак усі попередні переговори не дали конкретного результату. Для Лондону домовленості з Вашингтоном є ключовими, оскільки Велика Британія шукає нові економічні можливості після брекзиту.

Попередні спроби укласти угоду між США та Британією зазнавали невдач. Основними перешкодами ставали розбіжності у сфері регулювання сільськогосподарської продукції: Лондон відмовлявся приймати низку американських товарів, зокрема продукцію, оброблену забороненими у Британії хімічними речовинами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що анонсовані ним мита на товари з Мексики та Канади у розмірі 25% наберуть чинності 4 березня. Також Трамп повідомив, що товари з Китаю потраплять під додаткове мито у 10% у той самий день.

До слова, Трамп пригрозив запровадженням 25% мит на товари з Європейського Союзу. Він заявив, що об’єднання 27 країн було створене з метою завдати економічної шкоди Сполученим Штатам. 

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Теги: Велика Британія США Дональд Трамп податки

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