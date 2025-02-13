Трамп «продає» Україну Путіну своїм дзвінком, – Bloomberg

Європейські лідери, які за часів Байдена зберігали єдність із Вашингтоном, були шоковані розмовою Трампа та Путіна

Дональд Трамп одним телефонним дзвінком фактично змінив багаторічний підхід США до війни в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Розмова Трампа з російським президентом Володимиром Путіним викликала занепокоєння серед європейських лідерів, оскільки може свідчити про зміну політики Вашингтона щодо підтримки Києва.

Як пише Bloomberg, після розмови з Путіним Трамп заявив, що вони домовилися «негайно розпочати переговори» та провести взаємні візити. Така позиція різко контрастує з підходом адміністрації Джо Байдена, яка після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році уникала прямих контактів із Кремлем і зосереджувалась на підтримці України у боротьбі проти російської агресії.

Зазначається, що європейські лідери, які за часів Байдена зберігали єдність із Вашингтоном, були шоковані цією розмовою. Дехто з них розцінив її як ознаку того, що Трамп готовий здати Україну.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 12 лютого. Про це Трамп повідомив у Truth Social.

Так, президенти країн обговорили Україну та Близький схід.

«Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні, пам'ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Кожен з нас говорив про сильні сторони наших народів і про велику користь, яку ми колись матимемо від спільної роботи», – йдеться у дописі.

Трамп заявив, що вони «домовилися працювати разом, дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного». За його словами, команди країн «негайно розпочнуть переговори».

Потім президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову із президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться на офіційних ресурсах глави держави.

«Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом», – йдеться у повідомленні.