Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Великій Британії засуджено чоловіків, які підпалили склад допомоги Україні за наказом РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Великій Британії засуджено чоловіків, які підпалили склад допомоги Україні за наказом РФ
Склад, який підпалили засуджені за наказом РФ
фото: BBC

Підпалений склад належав українцям і використовувався для відправлення гуманітарних вантажів до України

У Лондоні суд оголосив вирок шістьом чоловікам, причетним до підпалу складу, що постачав гуманітарну допомогу Україні. Злочин, скоєний за наказом Росії, стався 20 березня 2024 року на промислових об’єктах у районі Лейтон і завдав збитків на суму близько 1,3 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Лідером групи визнали 21-річного Ділана Ерла з Елместторпа, Лестерширу. Його завербувала «група Вагнера», яка діє від імені російської держави та визнана урядом Великої Британії терористичною організацією. Ерла засудили до 17 років ув’язнення з подальшим шестирічним розширеним наглядом.

Слідство встановило, що до арешту Ерл планував ще кілька злочинів – підпал ресторану і винного магазину в Мейфері та викрадення їхнього власника, відомого російського дисидента Євгена Чичваркіна. Під час обшуку в телефоні обвинуваченого виявили відео з підпалу складу.

Спільник Ерла, 24-річний Джейк Рівз, визнав провину та отримав 12 років позбавлення волі з однорічним наглядом. Він допомагав у вербуванні інших учасників групи. Це перші засуджені за статтями Закону про національну безпеку 2023 року.

Ще четверо співучасників отримали такі покарання:

  • Ніі Менса, 23 роки – 9 років ув’язнення;
  • Аштон Еванс, 20 років – 9 років;
  • Джейкім Роуз, 23 роки – 8 років і 10 місяців;
  • Угніус Асмена, 21 рік – 7 років.

Усі четверо також перебуватимуть під річним розширеним наглядом після звільнення.

За даними слідства, Ерла завербував через Telegram оперативник «Вагнера». Він нібито заявляв, що хоче виконати «серію місій» на користь Росії, проте головним мотивом була винагорода. За підпал йому обіцяли 9 000 фунтів, але виплатили менше, оскільки він діяв без дозволу свого куратора.

Підпалений склад належав українцям і використовувався для відправлення гуманітарних вантажів до України, зокрема терміналів Starlink. Для гасіння пожежі залучили вісім пожежних розрахунків і 60 рятувальників.

Британська контртерористична поліція назвала інцидент «спланованою кампанією тероризму та саботажу» в інтересах Росії. У відомстві наголосили, що Ерл діяв як агент іноземної держави, намагаючись дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Міністр безпеки Ден Джарвіс заявив, що вироки стали «чітким сигналом: Великобританія не терпітиме ворожої діяльності іноземних держав».

Як повідомлялося, Лондон готується до можливого розгортання військ в Україні в разі досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою. Сполучене Королівство готове витратити на це понад 100 млн фунтів стерлінгів. 

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступив із лекцією в Лондоні, щоб розповісти про зусилля, які останні пів року докладають Велика Британія і Франція для створення «коаліції добровольців». За його словами, до ініціативи готові долучитися понад 30 країн, що він назвав «багатонаціональними силами України».

Нагадаємо, війська Великої Британії отримають нові повноваження збивати дрони, які загрожують військовим базам країни. Наразі військові можуть використовувати спеціальне обладнання для боротьби з безпілотниками, яке може відстежувати наближення безпілотників, перехоплювати сигнал і силоміць змінювати їх курс. Воно також може порушувати сигнал GPS.

Теги: суд Велика Британія вирок злочин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як прокурорам-інвалідам вдається вигравати суди? Цьому сприяє низка законодавчих прогалин
Реванш прокурорів-інвалідів. Рік після мегаскандалу: що відбувається за кулісами Судові хроніки
1 жовтня, 10:15
Іран відкликав послів з Європи через відновлення санкцій ООН
Іран відкликав послів з Європи через відновлення санкцій ООН
27 вересня, 13:53
Чоловік отримав бойову повістку, але не з'явився у ТЦК: що вирішив суд
Чоловік отримав бойову повістку, але не з'явився у ТЦК: що вирішив суд
13 жовтня, 04:42
Російські штурмовики розстріляли мирних жителів у Покровську – волонтер
Російські штурмовики розстріляли мирних жителів у Покровську – волонтер
20 жовтня, 05:16
У Києві жінка викинула собаку своєї подруги з вікна багатоповерхівки
У Києві жінка викинула цуценя з п’ятого поверху: деталі інциденту
20 жовтня, 15:41
В Україні заборонена реєстрація торговельних марок, які відтворюють прізвища, зображення відомих осіб без їхньої згоди
Війна за прізвище і обличчя Кернеса. Партія ексмера Харкова програла суд його сину
4 жовтня, 13:00
Наступне засідання відбудеться 10 листопада
Суд змінив запобіжний захід Тищенку
9 жовтня, 15:32
Колишній мер Ірпеня вважає, що справа є політично вмотивованою і що її «зшили» на замовлення від місцевих забудовників
Суд обрав колишньому голові Ірпеня Маркушину запобіжний захід у ще одній справі
14 жовтня, 14:01
Зеленський зустрівся з Стармером
Зеленський заявив, що Путін хоче гуманітарної катастрофи в Україні взимку
Вчора, 15:43

Соціум

У Великій Британії засуджено чоловіків, які підпалили склад допомоги Україні за наказом РФ
У Великій Британії засуджено чоловіків, які підпалили склад допомоги Україні за наказом РФ
Японія підіймала винищувачі через ядерних бомбардувальників РФ
Японія підіймала винищувачі через ядерних бомбардувальників РФ
Польський фермер став жертвою фейку: з поля зникло 150 тонн картоплі
Польський фермер став жертвою фейку: з поля зникло 150 тонн картоплі
Світовий попит на заморожену картоплю фрі різко зростає
Світовий попит на заморожену картоплю фрі різко зростає
Німеччина потерпає від нового спалаху пташиного грипу
Німеччина потерпає від нового спалаху пташиного грипу
Суд виніс обвинувачення підозрюваному у вбивстві українки Ірини Заруцької в США
Суд виніс обвинувачення підозрюваному у вбивстві українки Ірини Заруцької в США

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua