У Великій Британії засуджено чоловіків, які підпалили склад допомоги Україні за наказом РФ

У Лондоні суд оголосив вирок шістьом чоловікам, причетним до підпалу складу, що постачав гуманітарну допомогу Україні. Злочин, скоєний за наказом Росії, стався 20 березня 2024 року на промислових об’єктах у районі Лейтон і завдав збитків на суму близько 1,3 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Лідером групи визнали 21-річного Ділана Ерла з Елместторпа, Лестерширу. Його завербувала «група Вагнера», яка діє від імені російської держави та визнана урядом Великої Британії терористичною організацією. Ерла засудили до 17 років ув’язнення з подальшим шестирічним розширеним наглядом.

Слідство встановило, що до арешту Ерл планував ще кілька злочинів – підпал ресторану і винного магазину в Мейфері та викрадення їхнього власника, відомого російського дисидента Євгена Чичваркіна. Під час обшуку в телефоні обвинуваченого виявили відео з підпалу складу.

Спільник Ерла, 24-річний Джейк Рівз, визнав провину та отримав 12 років позбавлення волі з однорічним наглядом. Він допомагав у вербуванні інших учасників групи. Це перші засуджені за статтями Закону про національну безпеку 2023 року.

Ще четверо співучасників отримали такі покарання:

Ніі Менса, 23 роки – 9 років ув’язнення;

Аштон Еванс, 20 років – 9 років;

Джейкім Роуз, 23 роки – 8 років і 10 місяців;

Угніус Асмена, 21 рік – 7 років.

Усі четверо також перебуватимуть під річним розширеним наглядом після звільнення.

За даними слідства, Ерла завербував через Telegram оперативник «Вагнера». Він нібито заявляв, що хоче виконати «серію місій» на користь Росії, проте головним мотивом була винагорода. За підпал йому обіцяли 9 000 фунтів, але виплатили менше, оскільки він діяв без дозволу свого куратора.

Підпалений склад належав українцям і використовувався для відправлення гуманітарних вантажів до України, зокрема терміналів Starlink. Для гасіння пожежі залучили вісім пожежних розрахунків і 60 рятувальників.

Британська контртерористична поліція назвала інцидент «спланованою кампанією тероризму та саботажу» в інтересах Росії. У відомстві наголосили, що Ерл діяв як агент іноземної держави, намагаючись дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Міністр безпеки Ден Джарвіс заявив, що вироки стали «чітким сигналом: Великобританія не терпітиме ворожої діяльності іноземних держав».

