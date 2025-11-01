Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 1 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 1 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 316 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 900 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 1 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 1 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 1 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 142 730 (+900) осіб;
  • танків – 11 316 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 23 521 (+2) од;
  • артилерійських систем – 34 137 (+9) од;
  • РСЗВ – 1 534 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 235 (+2) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 76 704 (+349) од;
  • крилаті ракети – 3 917 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 169 (+58) од;
  • спеціальна техніка – 3 987 (+1) од.
Втрати ворога станом на 1 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1347-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський підвищив у званнях командувачів і генералів ЗСУ
Зеленський підвищив у званнях командувачів і генералів ЗСУ
1 жовтня, 11:16
Ситуація на фронті 4 жовтня
Лінія фронту станом на 4 жовтня 2025. Зведення Генштабу
4 жовтня, 22:24
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2025 року
7 жовтня, 08:14
Трамп: Я дуже розчарований, тому що у мене з Володимиром Путіним були дуже хороші стосунки. Напевно, вони залишаються такими й досі
Нові заяви Трампа, удар по Дніпропетровщині: головне за ніч
15 жовтня, 05:36
Ситуація на фронті 23 жовтня
Лінія фронту станом на 23 жовтня 2025. Зведення Генштабу
23 жовтня, 22:21
Сирський проаналізував деталі оперативної ситуації на гарячих напрямках фронту
Сирський повідомив, що відбувається біля Сіверська, Лимана та Добропілля
4 жовтня, 19:36
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11261 танків
Втрати ворога станом на 16 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
16 жовтня, 06:44
Північна Корея зазнала значних втрат у Курській області, допомагаючи РФ – британська розвідка
Скільки військових втратила КНДР у війні проти України? Дані розвідки Британії
24 жовтня, 14:38
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 299 танків
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
29 жовтня, 06:44

Події в Україні

Росія намагається нав’язати дітям на окупованій Донеччині «русскій мір» через церкву
Росія намагається нав’язати дітям на окупованій Донеччині «русскій мір» через церкву
Втрати ворога станом на 1 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 1 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ISW: Удари по дамбі Бєлгородського водосховища ускладнили наступ РФ
ISW: Удари по дамбі Бєлгородського водосховища ускладнили наступ РФ
Росія намагається узаконити примусову мобілізацію на окупованих територіях
Росія намагається узаконити примусову мобілізацію на окупованих територіях
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua