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Сили оборони знищили крилату ракету РФ з кулемета (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сили оборони знищили крилату ракету РФ з кулемета (відео)
Крилату ракету вдалося знищити кулеметом «Браунінг»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Мобільні вогневі групи знищили декілька крилатих російських ракет

Під час ракетного удару російської армії вранці 23 січня на півночі України знищили декілька крилатих ракет. Одну з них – з кулемета. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв.

«У Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога. Одну з них знищено кулеметом «Браунінг», – написав він та оприлюднив відео.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки станом на 09:22 в столиці 18 постраждалих. З них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей.

До слова, Польща сьогодні вранці, 23 січня, підіймала у небо авіацію. Це сталося на тлі ракетної атаки російських військ по Україні.

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Теги: війна російська ракета обстріл

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