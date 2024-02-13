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РФ запустила фейк про удар по полігону в Селидовому: реакція Генштабу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ запустила фейк про удар по полігону в Селидовому: реакція Генштабу
Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим Донецької області
фото ілюстративне

Російські окупанти намагаються відволікти увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку

Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим Донецької області.  У Генеральному штабі ЗСУ спростували інформацію. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

«Таким чином противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку. Вони лише за добу 12 лютого склали 645 осіб, а за попередній тиждень (з 5 до 11 лютого) – 2947 осіб», – йдеться у повідомленні.

Там додали, що приблизно о 10:40 ранку 13 лютого 2024 року російські війська вдарили з РСЗВ «Ураган» по смт Цукурине Покровського району. За даними ДСНС, пошкоджено два багатоквартирних двоповерхових житлових будинки на вул. Світла та легковий автомобіль. Потерпілих та загиблих немає.

До відома, російські пабліки повідомили, що по полігону в Селидовому завдано двох ударів: першим «накрили солдатів ЗСУ, що щільно скупчилися на майданчику». Другого удару завдали за годину, коли «на точці почалася масова евакуація тих, хто вижив». Для підсилення російських фейків була підключена і російська пропагандистка Маргарита Сімоньян, як написала про нібито удар по позиціях  ЗСУ.

Триває 720-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 23 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА.

Теги: Донеччина війна Генштаб

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