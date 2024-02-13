РФ запустила фейк про удар по полігону в Селидовому: реакція Генштабу

Російські окупанти намагаються відволікти увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку

Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим Донецької області. У Генеральному штабі ЗСУ спростували інформацію. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

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«Таким чином противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку. Вони лише за добу 12 лютого склали 645 осіб, а за попередній тиждень (з 5 до 11 лютого) – 2947 осіб», – йдеться у повідомленні.

Там додали, що приблизно о 10:40 ранку 13 лютого 2024 року російські війська вдарили з РСЗВ «Ураган» по смт Цукурине Покровського району. За даними ДСНС, пошкоджено два багатоквартирних двоповерхових житлових будинки на вул. Світла та легковий автомобіль. Потерпілих та загиблих немає.

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До відома, російські пабліки повідомили, що по полігону в Селидовому завдано двох ударів: першим «накрили солдатів ЗСУ, що щільно скупчилися на майданчику». Другого удару завдали за годину, коли «на точці почалася масова евакуація тих, хто вижив». Для підсилення російських фейків була підключена і російська пропагандистка Маргарита Сімоньян, як написала про нібито удар по позиціях ЗСУ.

Триває 720-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 23 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА.