Британія тимчасово зняла санкції з «Лукойлу»: що сталося

Болгарія звернулася до США з проханням тимчасово звільнити країну від дії американських санкцій проти «Лукойлу»

Велика Британія тимчасово призупинила дію санкцій проти російської компанії «Лукойл» – у частині, що стосується Болгарії. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters, таке рішення ухвалили для того, щоб Болгарія могла забезпечити стабільну роботу свого єдиного нафтопереробного заводу в Бургасі.

Британське Управління з питань застосування фінансових санкцій видало спеціальні ліцензії двом болгарським структурам «Лукойлу», які відповідають за продаж, розподіл пального та управління підприємством. Ліцензії дозволяють компаніям, а також банківським установам продовжувати операції з цими структурами та їхніми дочірніми компаніями до 14 лютого 2026 року.

Рішення Лондона було оголошене того ж дня, коли болгарська влада призначила спеціального керівника для контролю над місцевими активами «Лукойлу».

Окрім цього, Болгарія звернулася до США з проханням тимчасово звільнити країну від дії американських санкцій проти «Лукойлу». За інформацією Reuters, відповідь Вашингтона очікується до кінця пʼятниці.

Варто зазначити, що ситуація з паливом у Болгарії погіршилася після того, як США наприкінці жовтня 2025 року запровадили санкції проти двох провідних російських нафтових корпорацій – «Лукойлу» та «Роснєфті». У Болгарії компанія «Лукойл» донедавна керувала найбільшим нафтопереробним заводом у Бургасі. Корпорації також належать сотні автозаправних станцій по всій країні.

До слова, парламент Болгарії скасував президентське вето Румена Радева на законопроект, що дозволяє уряду взяти під контроль нафтопереробний завод «Лукойла» та продати його, щоб захистити актив від майбутніх санкцій США.

Нагадаємо, Велика Британія розширила санкції проти Росії, включивши до списку 35 компаній та п'ять фізичних осіб.

До оновленого списку санкцій потрапили великі російські енергетичні компанії, серед яких «Роснєфть» та «Лукойл».