Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Британія тимчасово зняла санкції з «Лукойлу»: що сталося

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Британія тимчасово зняла санкції з «Лукойлу»: що сталося
Британія тимчасово зняла санкції з «Лукойлу»: що сталося
фото: АР

Болгарія звернулася до США з проханням тимчасово звільнити країну від дії американських санкцій проти «Лукойлу»

Велика Британія тимчасово призупинила дію санкцій проти російської компанії «Лукойл» – у частині, що стосується Болгарії. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters, таке рішення ухвалили для того, щоб Болгарія могла забезпечити стабільну роботу свого єдиного нафтопереробного заводу в Бургасі.

Британське Управління з питань застосування фінансових санкцій видало спеціальні ліцензії двом болгарським структурам «Лукойлу», які відповідають за продаж, розподіл пального та управління підприємством. Ліцензії дозволяють компаніям, а також банківським установам продовжувати операції з цими структурами та їхніми дочірніми компаніями до 14 лютого 2026 року.

Рішення Лондона було оголошене того ж дня, коли болгарська влада призначила спеціального керівника для контролю над місцевими активами «Лукойлу».

Окрім цього, Болгарія звернулася до США з проханням тимчасово звільнити країну від дії американських санкцій проти «Лукойлу». За інформацією Reuters, відповідь Вашингтона очікується до кінця пʼятниці.

Варто зазначити, що ситуація з паливом у Болгарії погіршилася після того, як США наприкінці жовтня 2025 року запровадили санкції проти двох провідних російських нафтових корпорацій – «Лукойлу» та «Роснєфті». У Болгарії компанія «Лукойл» донедавна керувала найбільшим нафтопереробним заводом у Бургасі. Корпорації також належать сотні автозаправних станцій по всій країні.

До слова, парламент Болгарії скасував президентське вето Румена Радева на законопроект, що дозволяє уряду взяти під контроль нафтопереробний завод «Лукойла» та продати його, щоб захистити актив від майбутніх санкцій США.

Нагадаємо, Велика Британія розширила санкції проти Росії, включивши до списку 35 компаній та п'ять фізичних осіб. 

До оновленого списку санкцій потрапили великі російські енергетичні компанії, серед яких «Роснєфть» та «Лукойл». 

Читайте також:

Теги: санкції Болгарія Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін грубо наплював на Трампа
У росіян було дві стратегічні задачі. Але щось пішло не так
25 жовтня, 21:41
Вибори у США лише стартували
Україна стає частиною американських виборів-2026
25 жовтня, 20:30
Глава Верховної Ради передав спікеру Палати громад парламенту Британії текст угоди про сторічне партнерство
Угода про столітнє партнерство між Україною та Британією набула чинності
15 жовтня, 16:30
Поки Трамп і РФ міряються «ядеркою», Китай невпинно нарощує воєнну потужність
За крок до Третьої Світової, або Останній шантаж Путіна
8 листопада, 16:30
Індонезія просто зараз приймає скандальну світову першість зі спортивної гімнастики
Погана ідея. Міжнародний олімпійський комітет запровадив санкції проти Індонезії
22 жовтня, 23:26
Стармер заявив, що Путін – єдина людина, яка не хоче припиняти війну
Велика Британія оголосила про передачу Україні нових багатоцільових ракет
24 жовтня, 19:30
Президент: необхідно санкціонувати ключові 340 танкерів тіньового флоту Росії
Зеленський закликав санкціонувати ще 340 російських танкерів
31 жовтня, 14:24
Представники Лейбористської партії негативно відреагували на ініціативу Великої Британії щодо посилення правил для біженців
Велика Британія планує жорсткі зміни для біженців
10 листопада, 16:34
Обсяги експорту чаю Китаю, Шрі-Ланки та Кенії майже рівні
Ринок чаю: між виробниками виникла шалена конкуренція, хто у лідерах
4 листопада, 14:52

Економіка

Британія тимчасово зняла санкції з «Лукойлу»: що сталося
Британія тимчасово зняла санкції з «Лукойлу»: що сталося
Мерц розкрив деталі щоденних переговорів щодо російських активів для України
Мерц розкрив деталі щоденних переговорів щодо російських активів для України
Угорщина надасть €1,5 млн Лівану замість України – Сійярто
Угорщина надасть €1,5 млн Лівану замість України – Сійярто
Алюмінієва криза: Bloomberg попереджає про загрозу світовій електрифікації та рекордні ціни
Алюмінієва криза: Bloomberg попереджає про загрозу світовій електрифікації та рекордні ціни
Єврокомісія почала розслідування проти Red Bull
Єврокомісія почала розслідування проти Red Bull
Нафта РФ «застрягла»: Bloomberg фіксує безпрецедентне накопичення сировини через санкції
Нафта РФ «застрягла»: Bloomberg фіксує безпрецедентне накопичення сировини через санкції

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua