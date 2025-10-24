Головна Світ Політика
Велика Британія оголосила про передачу Україні нових багатоцільових ракет

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Велика Британія оголосила про передачу Україні нових багатоцільових ракет
Стармер заявив, що Путін – єдина людина, яка не хоче припиняти війну
фото: скриншот з відео

Стармер зауважив, що коаліція вийшла з сьогоднішнього саміту з чітким планом на решту цього року

Очільник уряду Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна передасть Україні п'ять тисяч багатоцільових ракет. Про це він зауважив на пресконференції лідерів країн «коаліції охочих», передає «Главком».

«Ми повинні підтримувати військовий тиск на Путіна, продовжуючи постачати зброю дальнього радіуса дії», – наголосив Стармер.

Прем'єр-міністр додав, що Володимир «Путін – єдина людина, яка не хоче припиняти цю війну». За його словами, російський диктатор висунув «абсурдні вимоги щодо української землі, яку він не міг і не взяв силою», що свідчить про те, що він не серйозно ставиться до миру.

Нагадаємо, 24 жовтня президент України Володимир Зеленський перед засіданням «коаліції охочих» прибув до резиденції очільника уряду Великої Британії Кіра Стармера.

Згодом Зеленський провів зустріч з прем'єром Великої Британії на Даунінг-стріт. Він погодився з зауваженням Кіра Стармера про те, що російський диктатор Володимир Путін не виявляє наміру припиняти війну.

