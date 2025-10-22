Головна Спорт Новини
Погана ідея: Міжнародний олімпійський комітет запровадив санкції проти Індонезії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Погана ідея: Міжнародний олімпійський комітет запровадив санкції проти Індонезії
Індонезія просто зараз приймає скандальну світову першість зі спортивної гімнастики
Джерело: Pelopor.id/Kementerian PUPR

Країна ризикує втратити шанси на проведення великих міжнародних форумів

Міжнародний олімпійський комітет ухвалив низку заходів, спрямованих на захист права всіх спортсменів на участь у міжнародних змаганнях, незалежно від їхньої національності чи громадянства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОК.

Таке рішення прийняла Виконавча рада МОК після інциденту, коли уряд Індонезії відмовив у видачі віз ізраїльським спортсменам, які мали брати участь у чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Джакарті. Зокрема, одним з головних претендентів на золото у вільних вправах був багаторазовий призер Олімпійських Ігор українського походження Артем Долгопят.

МОК наголосив, що принципи недискримінації, автономії спортивних організацій і політичної нейтральності є фундаментом Олімпійського руху, тому країни, які приймають міжнародні спортивні змагання, повинні забезпечувати безперешкодний допуск усіх учасників. З огляду на це Виконавча рада ухвалила чотири ключові рішення. По-перше, МОК призупинив будь-які перемовини з Національним олімпійським комітетом Індонезії щодо проведення майбутніх Олімпійських чи Юнацьких ігор, а також інших офіційних заходів, доки уряд країни не надасть гарантій повного доступу спортсменів усіх держав. По-друге, міжнародним спортивним федераціям рекомендовано не проводити в Індонезії жодних турнірів чи чемпіонатів, поки такі гарантії не будуть надані.

Третє рішення передбачає внесення змін до принципів кваліфікації Олімпійських ігор, щоб у майбутньому контракти з країнами-організаторами включали обов’язкові положення про доступ усіх спортсменів до території проведення змагань. Крім того, МОК запросив представників Національного олімпійського комітету Індонезії та Міжнародної федерації гімнастики до Лозанни для обговорення ситуації, що виникла перед 53-м чемпіонатом світу зі спортивної гімнастики.

Для України такі нововведення є негативними, адже низка країн не допускала росіян до змагань на своїй території, не видаючи їм візи чи забороняючи їм в'їзд. Зокрема, кілька днів Фінляндія відмовилася від участі росіян на етапі Кубка світу з лижних перегонів. Для Індонезії таке рішення теж може мати негативні наслідки, адже наступного року там пройде чемпіонат Азії з футзалу, а також волейбольна Ліга чемпіонів.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

