США проти Британії. Конкуренція, яку ми не очікували

Для нас в нинішньому моменті позиція Британії виглядає більш зрозумілою і послідовною

США і Велика Британія почали конкурувати за вплив у Європі. І не тільки. Приклад «перетягування ковдр» – це блокування Вашингтоном призначення Бена Воллеса (міністра оборони Великої Британії) на посаду генсека НАТО. Як відомо, Воллес виступав за спрощений вступ України до НАТО, а також за швидку передачу нам ударної авіації. The Telegraph пише, що Велика Британія оголосила про навчання українських пілотів на винищувачах F-16 без «зеленого світла» з Вашингтону. Що в Білому Домі сприйняли як недружній крок.

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Також Британія вимальовує нову вісь впливу у Європі, яка включає в себе Польщу, країни Балтії та (в перспективі) Україну.

Чи є небезпечним таке суперництво для нас? Поки що ні. Оскільки і США, і Велика Британія не давали жодних приводів сумніватися в їх підтримці України. Перші роблять ставку на фінансову підтримку, другі – на перемогу України над Росією. Ці нюанси є дуже чутливі.

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Бо якщо Британія вважає, що Лондону слід готуватися до сценарію несподіваного розпаду Російської Федерації (недавня заява премʼєр-міністра Сунака), то в США, схоже, йдуть лише по одному сценарію – вимотування і тотальне виснаження Росії війною в Україні. Аби потім ослаблений режим пішов на переговори.

Хто з цих сторін має більший талант передбачень і виправданих стратегій, покаже час. Причому, це стане зрозуміло в короткостроковій перспективі 2-3 років.

Для нас в нинішньому моменті позиція Британії виглядає більш зрозумілою і послідовною. США завжди покладалися на гру в довгу. І іх можна зрозуміти теж – вони весь час оглядаються на свої страхи. Які тільки зросли після розвалу Радянського Союзу.

У будь-якому випадку, це протистояння не буде агресивним щодо України. Але воно однозначно на нас впливатиме.