Головна Думки вголос Віктор Шлінчак
search button user button menu button
Віктор Шлінчак Керівник проекту «Главком»

США проти Британії. Конкуренція, яку ми не очікували

glavcom.ua
Ріші Сунак та Джо Байден
фото з відкритих джерел

Для нас в нинішньому моменті позиція Британії виглядає більш зрозумілою і послідовною

США і Велика Британія почали конкурувати за вплив у Європі. І не тільки. Приклад «перетягування ковдр» – це блокування Вашингтоном призначення Бена Воллеса (міністра оборони Великої Британії) на посаду генсека НАТО. Як відомо, Воллес виступав за спрощений вступ України до НАТО, а також за швидку передачу нам ударної авіації. The Telegraph пише, що Велика Британія оголосила про навчання українських пілотів на винищувачах F-16 без «зеленого світла» з Вашингтону. Що в Білому Домі сприйняли як недружній крок.

Також Британія вимальовує нову вісь впливу у Європі, яка включає в себе Польщу, країни Балтії та (в перспективі) Україну.

Чи є небезпечним таке суперництво для нас? Поки що ні. Оскільки і США, і Велика Британія не давали жодних приводів сумніватися в їх підтримці України. Перші роблять ставку на фінансову підтримку, другі – на перемогу України над Росією. Ці нюанси є дуже чутливі.

Бо якщо Британія вважає, що Лондону слід готуватися до сценарію несподіваного розпаду Російської Федерації (недавня заява премʼєр-міністра Сунака), то в США, схоже, йдуть лише по одному сценарію – вимотування і тотальне виснаження Росії війною в Україні. Аби потім ослаблений режим пішов на переговори.

Хто з цих сторін має більший талант передбачень і виправданих стратегій, покаже час. Причому, це стане зрозуміло в короткостроковій перспективі 2-3 років.

Для нас в нинішньому моменті позиція Британії виглядає більш зрозумілою і послідовною. США завжди покладалися на гру в довгу. І іх можна зрозуміти теж – вони весь час оглядаються на свої страхи. Які тільки зросли після розвалу Радянського Союзу.

У будь-якому випадку, це протистояння не буде агресивним щодо України. Але воно однозначно на нас впливатиме.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Європа Велика Британія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НАТО уважно спостерігає за війною Росії проти України
Війська НАТО в Україні? Наскільки це можливо
8 червня, 12:00
Ексочільник уряду Велиої Британії Борис Джонсон
Спантеличений і приголомшений: як Джонсон відреагував на свою відставку з посади депутата
10 червня, 06:41
Міністр каже, захист Європи для України – це «не просто абстрактне поняття»
«Досягли разючих результатів». Резніков звернувся до НАТО із проханням
15 червня, 08:50
Міллі: «Україна розпочала свою атаку і досягає сталого прогресу»
Генерал Міллі оцінив хід українського контрнаступу
16 червня, 08:23
Арнольд Шварценеґґер вважає Трампа найгіршим президентом усіх часів
Шварценеґґер заявив, що хотів би очолити США
16 червня, 22:03
Громадяни США вимушено застрягли у аеропортах США
У США затримуються тисячі авіарейсів, і все через одну причину
8 червня, 18:53
Російська ядерна зброя вже нібито переміщена до Білорусі
Розміщення ядерної зброї в Білорусі. США відрегували на нову заяву Путіна
10 червня, 10:16
Родичі відібраних дітей мають обов'язково звернутися до консульського відділу
Соцслужби в Європі вилучили понад 200 дітей з українських родин
19 червня, 09:09
Інші країни випереджають Велику Британію за планами захоплення російських активів
Лейбористи Британії тиснуть на уряд щодо заморожених активів Росії – The Guardian
27 червня, 10:53

Віктор Шлінчак

США проти Британії. Конкуренція, яку ми не очікували
США проти Британії. Конкуренція, яку ми не очікували
Новий термін Столтенберга. Що це означає для нас?
Новий термін Столтенберга. Що це означає для нас?
Найближчим часом ми побачимо нового премʼєра Росії, який стане наступником Путіна
Найближчим часом ми побачимо нового премʼєра Росії, який стане наступником Путіна
Чому з діяльністю керівника одеського воєнкомома не все так просто
Чому з діяльністю керівника одеського воєнкомома не все так просто
Уряд представив програму відбудови України. Що з нею не так
Уряд представив програму відбудови України. Що з нею не так
Чому політичні призначення послів вже не дивують
Чому політичні призначення послів вже не дивують

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Ексгенпрокурор Луценко більше не воюватиме через інвалідність
73K
Правоохоронці проводять обшуки в нардепки зі «Слуги народу»
46K
Нічний удар по Львову: мер повідомив про загиблих
35K
Де голова Тернопільської облради ховав хабар? Слідчі оприлюднили подробиці гучної справи
19K
Найбільша атака на Львів: Садовий розповів, які об’єкти зруйновані
19K
Нові санкції. Монобанк терміново звернувся до своїх клієнтів

Новини

Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Сьогодні, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Вчора, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Вчора, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
4 липня, 07:07

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту