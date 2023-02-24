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Велика пресконференція Зеленського, «мирний план» Китаю. Головне за день

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Велика пресконференція Зеленського, «мирний план» Китаю. Головне за день
24 лютого президент Володимир Зеленський провів пресконференцію під назвою «Лютий. Рік незламності»
фото офісу президента

Адміністрація Байдена оголосила про додаткову допомогу Україні

Президент Зеленський дав велику пресконференцію з нагоди річниці повномасштабного вторгнення, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні та санкції проти РФ, Китай оприлюднив «мирний план» завершення війни в Україні, у Росії рекордно обвалився рубль. Ці та інші новини 24 лютого ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних подій.

Рік незламності. Пресконференція Зеленського 

Сьогодні, 24 лютого, у річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну президент Володимир Зеленський провів пресконференцію під назвою «Лютий. Рік незламності». Зокрема, глава держави назвав найстрашніший момент війни, повідомив, в яку ще країну може вторгнутися Росія, розповів, що думає про мирний план Китаю і переговорні можливості президента Туреччини Ердогана, а також, зізнався, як «переламав» Гутерреша та відповів на численні запитання інозених журналістів. 

Китай оприлюднив свою «формулу миру»

Китай опублікував так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Документ із назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» опублікувало міністерство закордонних справ країни.

Адміністрація Байдена оголосила про додаткову допомогу Україні

Сьогодні, 24 лютого, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2 млрд. Це допоможе посилити протиповітряну оборону країни й здатність наших воїнів відбивати російську агресію. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

200% мито на алюміній та удар по банках. США оголосили новий пакет санкцій проти РФ

Уряд Сполучених Штатів у п’ятницю оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти РФ, який охоплює металургійну, гірничодобувну галузі, а також десятки фізичних осіб та організацій. Санкції накладено на 22 фізичні та 83 юридичні особи.

На фоні нових санкцій у Росії рекордно обвалився рубль

Під час торгів на Московській біржі в п'ятницю, 24 лютого, долар США досяг 76 рублів вперше з 22 квітня 2022 року.

У Севастополі замайорів український прапор 

У тимчасово окупованому Севастополі в річницю повномасштабного вторгнення Росії партизани встановили український прапор. Крим поступово повертається додому.

Нагадаємо, триває 366-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля російська федерація зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу.

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Теги: росія США війна тероризм Володимир Зеленський деокупація

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