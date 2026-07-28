Через 40 років після Чорнобиля: Італія готується повернути ядерну енергетику

Робітники пакують компоненти реактора на операційному цеху колишньої атомної електростанції в Латині, Італія, четвер, 18 червня 2026 року

Уряд Джорджії Мелоні створює правову базу для розвитку нових ядерних технологій на тлі енергетичних викликів

Парламент Італії вже наступного тижня може схвалити законодавство, яке відкриє шлях до розвитку ядерних технологій нового покоління. Якщо документ ухвалять, уряд отримає рік на підготовку правил, що регулюватимуть будівництво реакторів, стандарти безпеки та поводження з ядерними відходами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Уряд розраховує на зміну ставлення молодшого покоління італійців до атомної енергетики. Частина громадян сприймає її як джерело низьковуглецевої електроенергії, інструмент для боротьби зі зміною клімату та спосіб забезпечити стабільні поставки енергії на тлі потрясінь, спричинених війною Росії проти України та конфліктом в Ірані.

Водночас старше покоління італійців, яке пам’ятає аварію на Чорнобильській АЕС 1986 року, здебільшого продовжує пов’язувати ядерну енергетику з ризиками та можливими катастрофами. Італійці двічі відкидали розвиток атомної енергетики на національних референдумах.

Якщо закон ухвалять, уряд отримає 12 місяців на підготовку нормативних актів щодо ліцензування реакторів, стандартів безпеки, поводження з ядерними відходами та вибору місць для їхнього розміщення.

«Обов’язок уряду на даний момент – створити умови для того, щоб ті, хто зрештою прийматиме рішення щодо встановлення, могли це зробити», – заявив міністр довкілля та енергетичної безпеки Італії Жільберто Пічетто Фратін в інтерв’ю Associated Press.

Нагадуємо, дебати щодо повернення ядерної енергетики в Італії відбуваються на тлі того, що низка європейських країн, зокрема Франція та Польща, розширюють або планують розвивати атомну генерацію через питання енергетичної безпеки та кліматичні цілі.

Італія раніше була одним із європейських піонерів у сфері ядерної енергетики. До референдуму 1987 року в країні працювали чотири реактори, однак після аварії на Чорнобильській АЕС ядерну програму фактично зупинили.

Ще одна спроба повернутися до атомної енергетики провалилася після аварії на японській АЕС «Фукусіма-1» у 2011 році. Тоді близько 94% учасників референдуму виступили проти планів будівництва нових реакторів.

Тепер зміна курсу Італії може стати одним із наймасштабніших енергетичних розворотів у Європі.