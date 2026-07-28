Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Через 40 років після Чорнобиля: Італія готується повернути ядерну енергетику

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Через 40 років після Чорнобиля: Італія готується повернути ядерну енергетику
Робітники пакують компоненти реактора на операційному цеху колишньої атомної електростанції в Латині, Італія, четвер, 18 червня 2026 року
Фото AP/Алессандра Тарантіно

Уряд Джорджії Мелоні створює правову базу для розвитку нових ядерних технологій на тлі енергетичних викликів

Парламент Італії вже наступного тижня може схвалити законодавство, яке відкриє шлях до розвитку ядерних технологій нового покоління. Якщо документ ухвалять, уряд отримає рік на підготовку правил, що регулюватимуть будівництво реакторів, стандарти безпеки та поводження з ядерними відходами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Уряд розраховує на зміну ставлення молодшого покоління італійців до атомної енергетики. Частина громадян сприймає її як джерело низьковуглецевої електроенергії, інструмент для боротьби зі зміною клімату та спосіб забезпечити стабільні поставки енергії на тлі потрясінь, спричинених війною Росії проти України та конфліктом в Ірані.

Водночас старше покоління італійців, яке пам’ятає аварію на Чорнобильській АЕС 1986 року, здебільшого продовжує пов’язувати ядерну енергетику з ризиками та можливими катастрофами. Італійці двічі відкидали розвиток атомної енергетики на національних референдумах.

Якщо закон ухвалять, уряд отримає 12 місяців на підготовку нормативних актів щодо ліцензування реакторів, стандартів безпеки, поводження з ядерними відходами та вибору місць для їхнього розміщення.

«Обов’язок уряду на даний момент – створити умови для того, щоб ті, хто зрештою прийматиме рішення щодо встановлення, могли це зробити», – заявив міністр довкілля та енергетичної безпеки Італії Жільберто Пічетто Фратін в інтерв’ю Associated Press.

Нагадуємо, дебати щодо повернення ядерної енергетики в Італії відбуваються на тлі того, що низка європейських країн, зокрема Франція та Польща, розширюють або планують розвивати атомну генерацію через питання енергетичної безпеки та кліматичні цілі.

Італія раніше була одним із європейських піонерів у сфері ядерної енергетики. До референдуму 1987 року в країні працювали чотири реактори, однак після аварії на Чорнобильській АЕС ядерну програму фактично зупинили.

Ще одна спроба повернутися до атомної енергетики провалилася після аварії на японській АЕС «Фукусіма-1» у 2011 році. Тоді близько 94% учасників референдуму виступили проти планів будівництва нових реакторів.

Тепер зміна курсу Італії може стати одним із наймасштабніших енергетичних розворотів у Європі.

Читайте також:

Теги: АЕС Джорджа Мелоні закон будівництво Італія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економіка

Через 40 років після Чорнобиля: Італія готується повернути ядерну енергетику
Через 40 років після Чорнобиля: Італія готується повернути ядерну енергетику
Тюменський НПЗ повністю припинив переробку нафти після атаки дронів – Reuters
Тюменський НПЗ повністю припинив переробку нафти після атаки дронів – Reuters
Нацбанк спростить відкриття рахунків: що зміниться
Нацбанк спростить відкриття рахунків: що зміниться
Wildberries не припинив продаж товарів для армії РФ – ЦПД
Wildberries не припинив продаж товарів для армії РФ – ЦПД
Паливна криза в Росії дісталася залізниці
Паливна криза в Росії дісталася залізниці
Світ на порозі нової кризи? Радбез ООН назвав головну небезпеку атак Росії
Світ на порозі нової кризи? Радбез ООН назвав головну небезпеку атак Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
143K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
134K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Сьогодні, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Сьогодні, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Сьогодні, 11:34
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua