Фондовий ринок Росії пережив найглибше падіння за чотири роки

Аналітики: обвал стався після заяви Лаврова про неприпустимість зупинки бойових дій

Російський фондовий ринок пережив найсильніше одноденне падіння за майже чотири роки – 14 серпня індекс Мосбіржі за підсумками основної сесії обвалився на 4,29%, до 2136,35 пункту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Interfax та The Insider.

Що сталося на торгах

Вранці в п'ятницю індекс Мосбіржі перевищував 2240 пунктів, однак уже вдень опустився нижче позначки 2200, а в моменті падав до 2130,39 пункту. Індекс РТС, який розраховується в доларах, за підсумками сесії втратив 5,13% і опустився до 796,02 пункту – це найнижчий рівень закриття з 17 липня. Це найглибше одноденне падіння індексу Мосбіржі з вересня 2022 року.

Опитані Interfax аналітики пов'язують обвал з погіршенням геополітичного тла: інвестори проігнорували навіть зростання нафтових цін після заяви очільника МЗС Росії Сергія Лаврова про неприпустимість зупинки бойових дій на нинішній лінії зіткнення – це послабило сподівання на швидке врегулювання війни проти України.

Падіння триває вже три місяці

Як зазначає російське опозиційне видання The Insider у матеріалі, опублікованому того ж дня, за останні три місяці російські фондові індекси в цілому обвалилися приблизно на 30% і наблизилися до найнижчих рівнів з початку повномасштабного вторгнення. Автор нагадує, що восени 2021 року ринок фактично «передбачив» напад на Україну: індекс Мосбіржі почав знижуватися ще до 24 лютого 2022 року, а в день вторгнення обвалився одразу на 33%.

Локального дна цього року індекс сягнув 20 липня – близько 1900 пунктів. До 6 серпня йому вдалося відіграти 17% і закріпитися вище позначки 2300, однак за чотири місяці капіталізація російських компаній усе одно скоротилася майже на 20%.

Дефолти й банкрутства

Паралельно зі спадом фондового ринку зростає й кількість боргових проблем у російського бізнесу. У липні Московська біржа зафіксувала рекордні 62 випадки дефолтів за облігаціями, зокрема технічних – це вшестеро більше, ніж торік. За першу половину 2026 року кількість банкрутств компаній зросла на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а випадків введення процедури спостереження (перший крок у справі про банкрутство) – на 21%.

Нагадаємо, ще в липні індекс Мосбіржі обвалювався до рівня 2022 року на тлі зростання ефективності українських ударів по нафтопереробних заводах і об'єктах паливно-енергетичного комплексу Росії.