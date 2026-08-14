Економічні проблеми РФ поглиблюються: росіяни знову понесли гроші з банків

Паралельно росіяни нарощують запаси готівкової іноземної валюти

Росіяни продовжують переводити гроші з банківських рахунків у готівку. За перші два тижні серпня обсяг готівкових коштів в обігу збільшився ще на 286,4 млрд рублів. Як пише «Главком», про це свідчать дані Центрального банку РФ.

За даними регулятора, відтік коштів із банків відбувався практично щодня. Найбільше зростання обсягу готівки зафіксували 12 серпня – на 56,8 млрд рублів, найменше – 3 серпня, на 0,8 млрд.

З початку 2026 року обсяг готівки в обігу в Росії збільшився вже більш ніж на 2,4 трлн рублів. Лише у липні цей показник зріс приблизно на 643 млрд рублів, що стало найбільшим місячним приростом від початку року.

Нинішній відтік є продовженням тенденції, яка триває вже сьомий місяць. У середньому в серпні російська банківська система втрачає понад 20 млрд рублів готівкою на день.

Експерти пов'язують зростання попиту на готівку одразу з кількома факторами. Серед них – перебої в роботі безготівкової інфраструктури, зниження привабливості банківських вкладів, побоювання щодо майбутнього податкового навантаження та розширення тіньової економіки.

Ще одна причина – побоювання щодо можливого використання коштів населення для фінансування війни. Раніше фінансовий директор «Сбербанку» Тарас Скворцов пояснював зростання попиту на готівку заявами окремих російських політиків про можливу конфіскацію банківських вкладів.

Зокрема, лідер КПРФ Геннадій Зюганов пропонував залучити для фінансування війни «десятки трильйонів» рублів, зокрема коштом заощаджень населення.