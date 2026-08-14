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Трамп запровадив 100% мита на дрони через загрозу нацбезпеці США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп запровадив 100% мита на дрони через загрозу нацбезпеці США
Трамп запровадив 100% мита на частину імпортних дронів
фото: Getty Images

Нові тарифи мають набути чинності через 21 день після підписання прокламації

Президент США Дональд Трамп підписав прокламацію про запровадження нових мит на імпорт безпілотників, їхніх док-станцій та окремих компонентів. У Білому домі пояснили рішення необхідністю захистити національну безпеку США та зменшити залежність від іноземних постачальників, пише «Главком».

Найвища ставка – 100% – стосуватиметься дронів із максимальною злітною масою понад 25 кг, безпілотників із можливістю тепловізійного зображення, а також док-станцій і певних критично важливих компонентів.

Для менших дронів без характеристик, які США вважають особливо чутливими для національної безпеки, встановлять 25% мито.

Окремі ставки передбачені для продукції з країн-партнерів. Для дронів і компонентів із Європейського Союзу, Японії, Ліхтенштейну, Південної Кореї, Швейцарії та Тайваню мито становитиме 15%, для Великої Британії – 10%. Ці ставки діятимуть за умови, що значна частина апаратного та програмного забезпечення і технологій походить із відповідних країн або США.

У Білому домі наголошують, що дрони стали ключовою технологією сучасних воєн і мають важливе значення для майбутніх військових операцій США. Водночас американська комерційна та військова індустрія значною мірою залежить від іноземних постачальників компонентів для безпілотних систем.

Нові тарифи мають набути чинності через 21 день після підписання прокламації. Для менш чутливих компонентів передбачений довший перехідний період – 180 днів.

Окремо прокламація передбачає створення програми для стимулювання інвестицій у виробництво дронів та їхніх компонентів у США. У Вашингтоні заявляють, що таким чином хочуть розширити американське виробництво безпілотників, зміцнити ланцюги постачання та зменшити залежність від іноземних технологій.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп затвердив три укази, що передбачають введення 50% мит на частину канадського імпорту

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Теги: тарифи Дональд Трамп дрон США

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