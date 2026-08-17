Курс рубля обвалився до мінімуму за п'ять місяців

Курс долара підскочив до максимуму за п'ять місяців у Росії

Американська валюта подолала важливу позначку, а її зростання від початку серпня прискорилося

Російський рубль різко втратив позиції щодо долара. Під час торгів американська валюта перевищила 86 рублів уперше з 19 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За даними торговельних майданчиків, станом на 11:44 за московським часом курс долара на Forex зріс на 2,58% та сягнув 86,42 рубля. Таким чином американська валюта досягла максимального рівня майже за п'ять місяців.

Згодом темпи зростання долара сповільнилися. Станом на 11:59 американська валюта дорожчала на 1,08%, а її курс становив 85,16 рубля.

Водночас Центральний банк Росії встановив офіційний курс долара на вихідні та понеділок на рівні 84,55 рубля. Цей показник виявився нижчим за значення, яких американська валюта досягла під час торгів.

Послаблення рубля спостерігається вже кілька днів поспіль. 14 серпня курс долара на позабіржовому ринку піднявся до 85 рублів уперше з 20 березня. У піковий момент американська валюта подорожчала на 2,86% та торгувалася на рівні 85,447 рубля. Пізніше того ж дня зростання сповільнилося, а курс долара опустився до 84,01 рубля.

Ще 13 серпня позабіржовий курс американської валюти перевищив 84 рублі вперше з 20 березня. Загалом від початку серпня долар подорожчав щодо російської валюти на 5,5%.

Зміни тим часом відбулися і на валютному ринку Білорусі. Валютний кошик почав поступово дорожчати, що свідчить про підвищення попиту на іноземну валюту.

Його вартість зросла на 0,06%. До цього протягом п'яти торговельних днів поспіль білоруський рубль не поступався валютному кошику. За підсумками минулого тижня він, навпаки, зміцнився на 0,40% та досяг максимального рівня за два роки і вісім місяців.

Нагадаємо, росіяни продовжують переводити гроші з банківських рахунків у готівку. За перші два тижні серпня обсяг готівкових коштів в обігу збільшився ще на 286,4 млрд рублів.