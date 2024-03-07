Чеські фермери викинули гній перед будівлею уряду в Празі на знак протесту

Поліція заявила, що фермери скидали гній і розкидали тюки сіна перед будівлею уряду, і що одного учасника акції було арештовано

Фермери стверджують, що на них тисне уряд і політика ЄС

Чеські фермери розкидали гній перед будівлею уряду у Празі і перекрили вулиці тракторами, вимагаючи зняття обмежень, встановлених планом «Зелений курс». Про це повідомляє Reuters.

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Чеські фермери в рамках своєї третьої акції протесту, які почалися ще в середині лютого, рано вранці в четвер в'їхали до Праги на сотнях тракторів, вишикувавшись на вулицях, що ведуть до урядових установ, внаслідок чого рух транспорту в кількох місцях зупинився.

Поліція заявила, що фермери скидали гній і розкидали тюки сіна перед будівлею уряду, і що одного учасника акції було арештовано.

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фото: Reuters

Мітингувальники пройшли пішою ходою перед будівлею уряду, щоб висловити свій протест, вони використовували свистки і сирени, вигуквали «ганьба» і розмахували плакатами з написом «Не забирайте наші робочі місця».

Міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний вийшов до демонстрантів і розкритикував викидання гною на вулицю, але його виступ кілька разів переривали насмішками.

Уряд заявив, що не піддаватиметься тиску в переговорах з фермерами, а прем'єр-міністр Петр Фіала заявив у четвер, що це схоже на шантаж.

Фермери натомість стверджують, що на них тисне уряд і політика ЄС.

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Нагадаємо, правоохоронці затримали пів сотні провокаторів після протестів у Варшаві.

Як розповів міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський, 26 правопорушників поводилися особливо агресивно. Приблизно половина з них були у стані сильного алкогольного спʼяніння.

«Хочу відділити дві групи: фермери, які протестували, і групка хуліганів, які атакували поліцію і зробили це свідомо», – зазначив він.

Міністр не уточнив, хто саме ці люди і звідки приїхали на протест.

Стало відомо, що Україна готова піти на поступки, аби припинити протести польських фермерів. За словами торгпреда України, Київ згодний з пропозицією Брюсселя встановити кількісні обмеження на імпорт до ЄС низки товарів.