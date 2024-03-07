Правоохоронці затримали пів сотні провокаторів після протестів у Варшаві

На мітингу у Варшаві перед будівлею Сейму відбулися сутички між протестувальниками та поліцією

Близько половини агресивних правопорушників були напідпитку

Після протестів фермерів у Варшаві 6 березня затримали 55 провокаторів, які атакували поліцію після того, як організатори оголосили про завершення акції. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі.

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Як розповів міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський, 26 правопорушників поводилися особливо агресивно. Приблизно половина з них були у стані сильного алкогольного спʼяніння.

«Хочу відділити дві групи: фермери, які протестували, і групка хуліганів, які атакували поліцію і зробили це свідомо», – зазначив він.

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Міністр не уточнив, хто саме ці люди і звідки приїхали на протест.

«Поліція, яка діяла дуже стримано протягом усієї демонстрації, реагувала на хуліганські дії, щоб забезпечити безпеку», – додав Кервінський.

За даними глави польського МВС, в сутичках із протестувальниками постраждали 14 поліцейських. Один із них має серйозну травму голови та перебуває у лікарні. Також чотирьом протестувальникам надали допомогу після використання поліцією сльозогінного газу.

Нагадаємо, на мітингу польських фермерів у Варшаві перед будівлею Сейму відбулися сутички між протестувальниками та поліцією.

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Раніше фермери протестували під офісом прем'єр-міністра Дональда Туска. Там у поліцію та в бік офісної будівлі було кинуто декілька фаєрів. Правоохоронці не дозволили фермерам в'їзд до столиці на тракторах, на околицях міста встановили колючі смуги, але деяким учасникам акцій все ж вдалося проїхати.

Страйки відбуваються не лише у Варшаві, а й в інших містах Польщі.

Стало відомо, що Україна готова піти на поступки, аби припинити протести польських фермерів. За словами торгпреда України, Київ згодний з пропозицією Брюсселя встановити кількісні обмеження на імпорт до ЄС низки товарів.

До слова, Єврокомісія має намір наступного тижня виступити з новими законодавчими пропозиціями, щоб піти на зустріч протестуючим сільгоспвиробникам