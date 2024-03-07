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Правоохоронці затримали пів сотні провокаторів після протестів у Варшаві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Правоохоронці затримали пів сотні провокаторів після протестів у Варшаві
На мітингу у Варшаві перед будівлею Сейму відбулися сутички між протестувальниками та поліцією
фото з відкритих джерел

Близько половини агресивних правопорушників були напідпитку

Після протестів фермерів у Варшаві 6 березня затримали 55 провокаторів, які атакували поліцію після того, як організатори оголосили про завершення акції. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі.

Як розповів міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський, 26 правопорушників поводилися особливо агресивно. Приблизно половина з них були у стані сильного алкогольного спʼяніння.

«Хочу відділити дві групи: фермери, які протестували, і групка хуліганів, які атакували поліцію і зробили це свідомо», – зазначив він.

Міністр не уточнив, хто саме ці люди і звідки приїхали на протест.

«Поліція, яка діяла дуже стримано протягом усієї демонстрації, реагувала на хуліганські дії, щоб забезпечити безпеку», – додав Кервінський.

За даними глави польського МВС, в сутичках із протестувальниками постраждали 14 поліцейських. Один із них має серйозну травму голови та перебуває у лікарні. Також чотирьом протестувальникам надали допомогу після використання поліцією сльозогінного газу.

Нагадаємо, на мітингу польських фермерів у Варшаві перед будівлею Сейму відбулися сутички між протестувальниками та поліцією.

Раніше фермери протестували під офісом прем'єр-міністра Дональда Туска. Там у поліцію та в бік офісної будівлі було кинуто декілька фаєрів. Правоохоронці не дозволили фермерам в'їзд до столиці на тракторах, на околицях міста встановили колючі смуги, але деяким учасникам акцій все ж вдалося проїхати.

Страйки відбуваються не лише у Варшаві, а й в інших містах Польщі.

Стало відомо, що Україна готова піти на поступки, аби припинити протести польських фермерів. За словами торгпреда України, Київ згодний з пропозицією Брюсселя встановити кількісні обмеження на імпорт до ЄС низки товарів.

До слова, Єврокомісія має намір наступного тижня виступити з новими законодавчими пропозиціями, щоб піти на зустріч протестуючим сільгоспвиробникам

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Теги: Польща Варшава протест поліція

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