Зустріч Зеленського з саудівським принцом, обмін полоненими. Головне за 24 квітня 2026

Дайджест новин 24 квітня 2026 року

Сьогодні, 24 квітня, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Також герцог Сассекський, принц Гаррі, який перебуває з візитом в Україні, відвідав Бучу.

«Главком» склав добірку головних подій 23 квітня.

Обмін полоненими

Відбувся 73-й обмін полоненими

Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повернулися 193 українські воїни.

Особливість нинішнього обміну полягає в тому, що вдалося повернути з полону хлопців 2000-х років народження, а також захисників із пораненнями. Більшість звільнених незаконно утримувались на території Чечні. Проти частини з них були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій.

Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії

Зеленський поговорив з Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом

У Джидді президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Лідери обговорили реалізацію стратегічної безпекової домовленості за трьома напрямами.

Принц Гаррі відвідав Бучу

Принц Гаррі вшанував пам'ять загиблих українців під час окупації Київщини

Герцог Сассекський, принц Гаррі, який перебуває з візитом в Україні, відвідав Бучу – місто, що стало світовим символом воєнних злочинів російської армії. Бучанська міська рада повідомляє, що принц Гаррі вшанував пам’ять загиблих під час окупації Київщини та на власні очі побачив наслідки звірств російських військових.

Атака дронів на Київ

У Києві уламки збитого російського безпілотника впали у на територію нежитлової забудови та у водойму. «Уламки БпЛА впали на двох локаціях у Соломʼянському районі. На територію нежитлової забудови та у водойму», – зазначив Кличко.

Федоров відзвітував за три місяці на посаді

Михайло Федоров уже сто днів перебуває на посаді міністра оборони. Побачене під час роботи в оборонному відомстві урядовець назвав «викликами та хворобами, які не лікували десятками років».

