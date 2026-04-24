Зустріч Зеленського з саудівським принцом, обмін полоненими. Головне за 24 квітня 2026

Наталія Порощук
Дайджест новин 24 квітня 2026 року

Сьогодні, 24 квітня, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Також герцог Сассекський, принц Гаррі, який перебуває з візитом в Україні, відвідав Бучу.

Обмін полоненими

Відбувся 73-й обмін полоненими
Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повернулися 193 українські воїни.

Особливість нинішнього обміну полягає в тому, що вдалося повернути з полону хлопців 2000-х років народження, а також захисників із пораненнями. Більшість звільнених незаконно утримувались на території Чечні. Проти частини з них були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій.

Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії

Зеленський поговорив з Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом
У Джидді президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Лідери обговорили реалізацію стратегічної безпекової домовленості за трьома напрямами.

Принц Гаррі відвідав Бучу

Принц Гаррі вшанував пам'ять загиблих українців під час окупації Київщини
Герцог Сассекський, принц Гаррі, який перебуває з візитом в Україні, відвідав Бучу – місто, що стало світовим символом воєнних злочинів російської армії. Бучанська міська рада повідомляє, що принц Гаррі вшанував пам’ять загиблих під час окупації Київщини та на власні очі побачив наслідки звірств російських військових.

Атака дронів на Київ

У Києві уламки збитого російського безпілотника впали у на територію нежитлової забудови та у водойму. «Уламки БпЛА впали на двох локаціях у Соломʼянському районі. На територію нежитлової забудови та у водойму», – зазначив Кличко.

Федоров відзвітував за три місяці на посаді

Михайло Федоров уже сто днів перебуває на посаді міністра оборони. Побачене під час роботи в оборонному відомстві урядовець назвав «викликами та хворобами, які не лікували десятками років».

Інші важливі новини

Читайте також

Російські війська знову кинули у самовбивчий штурм іноземних найманців
ЗСУ ліквідували ще одного громадянина Кенії, який воював на боці Росії – розвідка
Вчора, 11:52
Війна в Ірані руйнує амбіції Путіна. Аналіз NYT
Війна в Ірані руйнує амбіції Путіна. Аналіз NYT
19 квiтня, 01:44
Великоднє привітання Президента України та першої леді
Зеленський та перша леді привітали українців із Великоднем
12 квiтня, 09:28
Встановлено пошкодження об’єктів нафтотранспортної та нафтопереробної інфраструктури противника
Сили оборони знову вдарили по нафтовому терміналу «Усть-Луга Ойл»: наслідки
7 квiтня, 17:22
Ризики для російської економіки посилюються
Кремль пропонує запровадити 12-годинну робочу зміну: подробиці
6 квiтня, 08:27
Вбивство військового ТЦК у Львові, удар по Харкову. Головне за 2 квітня 2026
Вбивство військового ТЦК у Львові, удар по Харкову. Головне за 2 квітня 2026
2 квiтня, 21:37
Окупанти вдарили по складу «Нової пошти» у Луцьку
Зеленський про масовану атаку РФ: Це відповідь на нашу пропозицію припинення вогню
1 квiтня, 19:59
Володимир Зеленський прибув із візитом до Йорданії
Зеленський продовжує турне Близьким Сходом
29 березня, 16:40
WSJ: США можуть розпочати наземне вторгнення в Іран найближчим часом
WSJ: США можуть розпочати наземне вторгнення в Іран найближчим часом
26 березня, 01:57

Буданов прокоментував обмін полоненими
Буданов прокоментував обмін полоненими
На війні загинула військова, продюсерка Вікторія Боброва
На війні загинула військова, продюсерка Вікторія Боброва
Обмін полоненими. Президент показав перші кадри (фото, відео)
Обмін полоненими. Президент показав перші кадри (фото, відео)
Україна повернула додому 193 полонених воїнів
Україна повернула додому 193 полонених воїнів
«Це злочин проти Львова»: Садовий заявив про спробу забудувати стратегічні землі аеропорту
«Це злочин проти Львова»: Садовий заявив про спробу забудувати стратегічні землі аеропорту

Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
Сьогодні, 21:25
«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:29
Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
