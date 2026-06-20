Дефіциту міді не буде? Панама повертає на ринок шахту-гіганта

Виробництво міді у світі може вирости через перезапуск шахти в Панамі

Величезна мідна шахта Cobre Panama, яка забезпечувала 5% ВВП країни, успішно пройшла урядовий аудит

Закрите через протести масштабне родовище планети у Панамі отримало високу оцінку екологів у 88% і вже незабаром може запрацювати знову. Повернення цього промислового монстра здатне повністю переписати ціни на мідь, яка є критичною для технологій та світового ОПК. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Так, уряд Панами та канадські інвестори близькі до історичного компромісу щодо перезапуску гігантської шахти Cobre Panama, що належить канадській компанії First Quantum Minerals. Після жорсткого урядового аудиту влада готова дати зелене світло, яке врятує міжнародний ринок від дефіциту кольорових металів.

Ключові результати аудиту: шахта готова до повернення

Незалежна перевірка, ініційована панамським урядом, оцінила екологічну, правову та операційну відповідність шахти у високі 88%. Попри те, що об'єкт не дотягнув до найвищого статусу «оптимізований», він визнаний загалом таким, що відповідає рівню «загалом відповідає вимогам». Водночас аудит виявив і проблемні ділянки – зокрема у сферах:

відновлення лісів і середовищ існування;

захисту біорізноманіття;

управління хвостосховищами;

якості води та ризиків кислотного дренажу;

контролю ерозії та відновлювальних робіт.

Попри ці зауваження, для інвесторів та аналітиків успішний аудит став залізобетонним аргументом на користь саме перезапуску гігантського промислового комплексу, а не його остаточної ліквідації.

Міністр торгівлі Панами Хуліо Молто наголосив, що остаточне рішення щодо майбутнього шахти ухвалюватиметься виключно на основі «даних, доказів і технічної оцінки».

Чому шахта була закрита

Шахту Cobre Panamá, одну з найбільших відкритих мідних копалень у світі, зупинили наприкінці 2023 року після масових протестів і рішення Верховного суду Панами, який визнав контракт із компанією неконституційним через суспільний тиск і дискусії щодо екологічних наслідків.

Це рішення миттєво спровокувало серйозний стрибок цін на мідь та її гострий дефіцит на міжнародних ринках.

Крім того, закриття об’єкта мало значний вплив на економіку країни, адже шахта забезпечувала близько 5% ВВП Панами.

Тепер економічна реальність змусила владу Панами переглянути свої погляди. Наразі уряд Панами демонструє готовність розмовляти мовою цифр, а не емоцій.

У самій компанії First Quantum результати перевірки зустріли з оптимізмом, назвавши їх «важливим кроком», який дозволить уряду ухвалити відповідальне та прозоре рішення.

Можливий сценарій перезапуску

Аналітики фінансового гіганта Scotiabank прогнозують, що президент Панами схиляється до повного перезапуску виробництва. Проте умови для канадських інвесторів стануть значно жорсткішими, що є абсолютно логічним кроком для захисту національних інтересів країни.

Очікується, що за право знову видобувати мідь First Quantum буде зобов'язана:

сплачувати значно вищі податки до бюджету Панами;

суттєво збільшити роялті;

передати Панамі 5% прямого володіння у самому проєкті.

При цьому повернення Cobre Panama у світову гру стане потужним сигналом для ринків. Ще б пак, стабільне постачання міді – критично важливого металу для зеленої енергетики, мікроелектроніки та сучасного оборонно-промислового комплексу – дозволить уникнути глобальних дефіцитних криз у найближчі роки.

Нагадаємо, нещодавно Фонд державного майна України оприлюднив графік підготовки та проведення приватизаційних аукціонів для семи пріоритетних промислових об’єктів, серед яких – заводи та кар’єри, раніше пов’язані з підсанкційними власниками. Продаж активів є частиною стратегії держави із залучення інвестицій та ефективнішого використання промислового потенціалу.

У ФДМУ наголошують, що кожен об’єкт готуватимуть за міжнародними стандартами, аби зробити його привабливим для глобальних інвесторів і інтегрувати у світові виробничі ланцюги. Очікується, що нова хвиля приватизації стане одним із інструментів економічного відновлення України.