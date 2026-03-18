Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи буде місія Євросоюзу на нафтогоні «Дружба»? МЗС дало відповідь

Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
У закордонному відомстві заявляють, що нічого не знають про європейську місію
фото з відкритих джерел

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували візит європейських контролерів на нафтопровід «Дружба»

Україна не володіє жодною інформацією щодо нібито підготовки спеціальної місії Євросоюзу для моніторингу нафтопроводу «Дружба». Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, інформує «Главком».

За словами речника, повідомлення, які раніше з'явилися у медіа, не мають офіційного підтвердження з боку української сторони. «Україна не має жодної інформації щодо місії Євросоюзу на нафтопровід «Дружба», про яку вчора повідомляли ЗМІ», – наголосив Георгій Тихий.

Речник міністерства також додав, що раніше Єврокомісія зверталася до України з питаннями щодо приблизних термінів ремонту нафтопроводу. Але точних дат відновлення поки що немає, сторони продовжують обмінюватися інформацією про перебіг робіт.

«Можу нагадати, що допуск чи недопуск на стратегічні об'єкти України в умовах військового стану - це питання до Служби безпеки України», – наголосив Тихий.

Нагадаємо, Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу «Дружба». Київ прийняв пропозицію. У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.

До слова, інспектори перевірять, чи здатна українська газотранспортна система забезпечити стабільні поставки в умовах воєнного стану.

«Главком» також писав, що угорці на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком вирушили до України, де нібито планують провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» та перевірити його стан. До складу групи входять фахівець нафтової промисловості, державний керівник, який має досвід у міжнародних відносинах, та аналітик енергетичного ринку. Перед візитом в Україну вони провели переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду.

Згодом речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що громадяни Угорщини, які прибули до України нібито для переговорів щодо нафтопроводу «Дружба», не мають статусу офіційної делегації та не запланували жодних офіційних зустрічей.

Теги: МЗС нафта Що буде з Євросоюзом Європа інспектор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua