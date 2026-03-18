Чи буде місія Євросоюзу на нафтогоні «Дружба»? МЗС дало відповідь

У закордонному відомстві заявляють, що нічого не знають про європейську місію

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували візит європейських контролерів на нафтопровід «Дружба»

Україна не володіє жодною інформацією щодо нібито підготовки спеціальної місії Євросоюзу для моніторингу нафтопроводу «Дружба». Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, інформує «Главком».

За словами речника, повідомлення, які раніше з'явилися у медіа, не мають офіційного підтвердження з боку української сторони. «Україна не має жодної інформації щодо місії Євросоюзу на нафтопровід «Дружба», про яку вчора повідомляли ЗМІ», – наголосив Георгій Тихий.

Речник міністерства також додав, що раніше Єврокомісія зверталася до України з питаннями щодо приблизних термінів ремонту нафтопроводу. Але точних дат відновлення поки що немає, сторони продовжують обмінюватися інформацією про перебіг робіт.

«Можу нагадати, що допуск чи недопуск на стратегічні об'єкти України в умовах військового стану - це питання до Служби безпеки України», – наголосив Тихий.

Нагадаємо, Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу «Дружба». Київ прийняв пропозицію. У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.

До слова, інспектори перевірять, чи здатна українська газотранспортна система забезпечити стабільні поставки в умовах воєнного стану.

«Главком» також писав, що угорці на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком вирушили до України, де нібито планують провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» та перевірити його стан. До складу групи входять фахівець нафтової промисловості, державний керівник, який має досвід у міжнародних відносинах, та аналітик енергетичного ринку. Перед візитом в Україну вони провели переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду.

Згодом речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що громадяни Угорщини, які прибули до України нібито для переговорів щодо нафтопроводу «Дружба», не мають статусу офіційної делегації та не запланували жодних офіційних зустрічей.