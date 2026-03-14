Був командиром роти спецпризначенців. ЗСУ ліквідували майстра спорту Росії з акробатики

Беляєва було ліквідовано на торецькому напрямку

У війні проти України окупант Беляєв брав участь з травня 2022 року

Стало відомо про знищення Силами оборони російського окупанта Ільсура Беляєва. Про це інформує «Главком».

Ільсур Беляєв народився 30 жовтня 1994 року в Тольятті. Був майстром спорту Росії з акробатики.

У війні проти України Беляєв брав участь з травня 2022 року. Він мав військове звання капітан та був командиром роти спецпризначенців.

Захисники України знищили окупанта 23 грудня 2024 року. Пропагандисти зазначають, що його було ліквідовано на торецькому напрямку.

Указом диктатора Володимира Путіна Беляєву посмертно було присвоєне звання герой Росії. 12 березня 2026 року губернатор Самарської області Вячеслав Федорищев передав нагороду родині ліквідованого окупанта.

