Був командиром роти спецпризначенців. ЗСУ ліквідували майстра спорту Росії з акробатики

Беляєва було ліквідовано на торецькому напрямку

У війні проти України окупант Беляєв брав участь з травня 2022 року

Стало відомо про знищення Силами оборони російського окупанта Ільсура Беляєва. Про це інформує «Главком».

Ільсур Беляєв народився 30 жовтня 1994 року в Тольятті. Був майстром спорту Росії з акробатики.

У війні проти України Беляєв брав участь з травня 2022 року. Він мав військове звання капітан та був командиром роти спецпризначенців. 

Захисники України знищили окупанта 23 грудня 2024 року. Пропагандисти зазначають, що його було ліквідовано на торецькому напрямку.

Указом диктатора Володимира Путіна Беляєву посмертно було присвоєне звання герой Росії. 12 березня 2026 року губернатор Самарської області Вячеслав Федорищев передав нагороду родині ліквідованого окупанта.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

