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Імпорт корисних копалин: США уклали стратегічну угоду із Чилі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Імпорт корисних копалин: США уклали стратегічну угоду із Чилі
Джанет Єллен хоче досягнути зростання торгівлі з Чилі, зокрема зробити його постачальником металу для електромобілів
фото із відкритих джерел

Єллен домовилася з Чилі про постачання літію

Глава американського Мінфіну Джанет Єллен побувала з візитом до Чилі – країні, яка є найбільшим постачальником металу в Південній Америці. Як повідомляє Bloomberg, Вашингтону така необхідна дружба з Сантьяго для задоволення потреб у металі зокрема для автопрому в США.

Міністерка фінансів Джанет Єллен заявила, що США, ймовірно, збільшать імпорт корисних копалин з Чилі, ключового постачальника літію, який використовується в акумуляторах, які живлять електромобілі.

Завершуючи торговельний візит до південноамериканської країни, Єллен сказала, що США хочуть придбати корисні копалини у партнерів по вільній торгівлі, таких як Чилі, яка також виробляє з «великою увагою до довкілля» та має серйозну програму щодо захисту клімату. 

Єллен офіційно підтвердила, що Штати збільшать імпорт корисних копалин із Чилі. «Я не можу назвати вам цифри, але припускаю, що ми суттєво розширимо наші закупівлі у Чилі», – уточнила міністерка.

«У міру того, як ми наближаємося до майбутнього чистої енергетики, наші й без того міцні економічні відносини зміцняться ще більше», – додала Єллен.

Нагадаємо, раніше міністерка фінансів США зробила оптимістичний прогноз щодо світової економіки. Мінфін США у 2024 році очікує зниження цін у 80% країн світу.

«Міжнародний валютний фонд та інші прогнозисти пророкували широкомасштабне уповільнення світової економіки у 2023 році, якого не сталося. Натомість зростання склало 3,1%, перевищивши очікування, а інфляція знизилася. При цьому очікується, що ціни продовжать падати цього року приблизно в 80% країн», – цитує слова Джанет Єллен агентство Reuters.

Потужне економічне зростання в США було «ключовою рушійною силою» більшого, ніж очікувалося, глобального зростання, зазначає Джанет Єллен. Вона додала, що хоча Міжнародний валютний фонд та інші есперти прогнозували широке уповільнення світової економіки в 2023 році, але цього вдалось уникнути.

До слова, світова економіка може зазнати нового буму імпорту дешевих китайських товарів, пише The Wall Street Journal. За оцінками економістів, «китайський шок», який світ пережив наприкінці 1990-х та на початку 2000-х років, може повторитися.

Як пише видання, наприкінці 1990-х і на початку 2000-х США та світова економіка пережили «китайський шок», бум імпорту дешевих товарів китайського виробництва, який допоміг утримати інфляцію на низькому рівні, але ціною робочих місць на місцевому виробництві.  

Продовження може бути уже незабаром, оскільки Пекін подвоює експорт, щоб відновити зростання країни. Його заводи випускають більше автомобілів, машин і споживчої електроніки, ніж може поглинути внутрішня економіка. Підтримуючи дешеві державні позики, китайські компанії насичують зовнішні ринки продукцією, яку не можуть продати вдома.

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Теги: інфляція Чилі корисні копалини Електромобілі імпорт експорт економіка США Мінфін зниження цін

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