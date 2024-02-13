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У метро Нью-Йорка сталася стрілянина: є поранені та загиблий

Діана Гасюк
glavcom.ua
У метро Нью-Йорка сталася стрілянина: є поранені та загиблий
фото: Reuters

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс збільшив кількість поліцейських на станціях метро

У метро Нью-Йорка невідомий влаштував стрілянину, унаслідок чого одна людина загинула і ще п'ятеро поранені. Про це повідомляє Reuters.

У поліції Нью-Йорка повідомили, що немає інформації щодо стану п'яти постраждалих. Місцеві ЗМІ повідомили, що травми не загрожують життю. Також у поліції заявили, що нікого не заарештовували.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс збільшив кількість поліцейських на станціях метро. Так він хоче заспокоїти пасажирів.

Газета New York Post повідомляє про загибель підлітка. Ще п'ять осіб віком від 12 до 17 років отримали поранення. За словами газети, очевидці чули понад 10 вибухів.

Раніше повідомлялося, що жінка відкрила стрілянину в євангелістській церкві в техаському місті Лейквуд. Про це повідомляє телеканал Nbcdfw із посиланням на поліцію. Дві людини поранені – п'ятирічна дитина, яка перебуває у лікарні у критичному стані, а також 57-річний чоловік. Уточнюється, що стрілянину зупинили правоохоронці, жінку було ліквідовано. 

Раніше в Стамбулі сталася стрілянина біля поліцейського блокпоста поблизу будівлі суду. Нападниками виявились чоловік і жінка. За інформацією ЗМІ, внаслідок нападу постраждали п'ятеро людей – троє поліцейських отримали поранення. Зловмисників було ліквідовано, їх мотиви не уточнюються.

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Теги: США метро жінка чоловік стрілянина поранення

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