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«Енергоатом» купує непотрібне обладнання на $500 млн? Міненерго відповіло

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Енергоатом» купує непотрібне обладнання на $500 млн? Міненерго відповіло
Як повідомило Міненерго, стаття Forbes про співпрацю «Енергоатому» та американської компанії Westinghouse «повторює російські наративи»
фото з відкритих джерел

Міненерго заявило, що стаття Forbes спрямована на те, щоб «дискредитувати «Енергоатом»

Міністерство енергетики України заявило, що видання Forbes Україна, яке опублікувало статтю, де вказано, що компанія «Енергоатом» нібито грубо порушує законодавство України, норми та правила будівництва АЕС, використало «неперевірену, неправдиву та викривлену інформацію».

Відомство зазначає, що стаття вийшла під назвою «Атомний секондхенд. «Енергоатом» купує у Westinghouse за $500 млн обладнання не побудованого у США атомного енергоблока. Коли він буде потрібен?».

«У матеріалі використано неперевірену, неперевірену та викривлену інформацію. Щобільше – зазначена стаття про співпрацю «Енергоатому» та американської компанії Westinghouse повторює російські наративи, спрямовані на дискредитацію компаній, співпраця яких зруйнувала монополію Росії на ринку ядерного палива», – йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, російська пропаганда не вперше запускає подібні ІПСО. 

«Їхня мета – ослабити нашу державу та нашу енергетику. Будьте уважні та довіряйте лише офіційним джерелам інформації», – додали у відомстві.

Нагадаємо, журналісти проєкту «Схеми» від «Радіо Свободи» з’ясували, що 70-річна теща президента державного підприємства «НАЕК Енергоатом» Петра Котіна придбала нерухомість та землю під Києвом під час повномасштабної війни, офіційно не маючи на те власних доходів.

Влітку 2023 року родичка Котіна стала власницею двоповерхового будинку площею майже 300 кв. м. Загалом будинок та земля під ним обійшлись тещі президента «Енергоатома» в 7 млн грн.

Згодом стало відомо, що народні депутати з фракції «Голос» подали заяви до Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції на президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повністю відмовилася від постачання з російських запчастин до атомних реакторів. Зараз активно відбувається розвиток технології малих модульних реакторів. 

Теги: ЗМІ Міненерго Енергоатом Forbes

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