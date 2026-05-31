Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Китай та Казахстан інвестують мільярди у «Серединний коридор» в обхід РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Китай та Казахстан інвестують мільярди у «Серединний коридор» в обхід РФ
Казахстан та Китай знову планують залишити Росію «за бортом»
фото: СЗРУ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Транзитні потоки між Азією та Європою переспрямовують через Каспійське море, що позбавить Кремль мільярдних прибутків

Російська Федерація стрімко втрачає статус головного сухопутного мосту між Сходом та Заходом. Китай та Казахстан активізували стратегічне співробітництво для масштабування Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту, відомого як «Серединний коридор». Цей шлях пролягає через території Казахстану, акваторію Каспійського моря, Азербайджан, Грузію та Туреччину, повністю оминаючи російські кордони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Загальна протяжність «Серединного коридору» перевищує 4 250 км, а його найдовший сухопутний відрізок пролягає саме казахстанською територією. З технічного погляду ця логістична артерія є набагато складнішою за транзит через Росію, оскільки вона вимагає комбінації залізничного транспорту, морських поромних переправ, розгалуженої портової інфраструктури та багаторазового митного оформлення між різними державами.

Проте Пекін та Астана свідомо йдуть на ці капіталовкладення. Головними рушійними силами проєкту стали глибока токсичність та підсанкційність РФ, що створює постійні юридичні й фінансові ризики для міжнародних компаній, ненадійність Москви як передбачуваного транзитного партнера та прагнення Китаю диверсифікувати поставки та скоротити залежність від традиційних морських маршрутів, які зараз потерпають від нестабільності.

Для перетворення Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту на повноцінного конкурента російським залізницям державна компанія «Казахстанські залізниці» (KTZ) розгорнула безпрецедентну модернізацію. До 2030 року в оновлення залізничної, термінальної та портової інфраструктури планується вкласти близько $10 млрд.

Масштабний етап робіт припадає на поточний 2026 рік. Заплановано будівництво 900 км нових залізничних колій. Зокрема, стартували роботи на 300-кілометровій ділянці Аягоз – Бахти, яка стане вже третім залізничним переходом на кордоні між Казахстаном та Китаєм. Це збільшить пропускну здатність напрямку з 55 млн до 100 млн тонн на рік до кінця десятиліття. Щоб ліквідувати затори на воді, KTZ інвестує понад $100 млн у закупівлю шести нових вантажних суден. Вони курсуватимуть у Каспійському морі між портами Актау, Курик та Баку.

Для фінансування цих амбітних планів КТZ у 2026 році готує первинне публічне розміщення акцій (IPO). Очікується, що лістинг компанії відбудеться на провідних світових майданчиках у Лондоні та Гонконзі, а також на внутрішньому ринку Казахстану.

За даними профільної асоціації ТМТМ, обсяги вантажопотоку в обхід Росії демонструють стабільну динаміку: у 2023 році коридором транспортували 2,76 млн тонн, у 2024-му показник зріс до 4,48 млн тонн, а за підсумками 2025 року зафіксовано 4,12 млн тонн.

Лише за перший квартал 2026 року маршрутом пройшли близько 173 поїзди (кожен по 55 контейнерів). Річна ціль «Казахстанських залізниць» – забезпечити проходження 600 потягів, а вже у 2027 році інтенсивність планують наростити ще на 67%.

Нагадаємо, Росія методично перекриває схеми, через які малий бізнес досі рятував гроші від оподаткування: порогове значення доходу для сплати ПДВ різко знижено, схему закриття й повторної реєстрації заблоковано, а до 2027 року запрацює автоматичне відстеження банківських переказів. 

Читайте також:

Теги: розвідка росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після інциденту в Галаці військові заговорили про необхідність змін у законодавстві
Румунія пояснила, чому не збила російський дрон
29 травня, 09:58
Ворог атакує наші підрозділи хімічними боєприпасами
Інтенсивність хімічних атак РФ стрімко зросла: Міноборони назвало кількість ударів
22 травня, 14:11
Перемога починається з мети: чого Україна хоче від цієї війни
Перемога починається з мети: чого Україна хоче від цієї війни
21 травня, 13:39
Пожежа на Рязанському нафтопереробному заводі після атаки безпілотників
Рязанський НПЗ у вогні: Росію масовано атакують безпілотники
15 травня, 03:20
Президент США Дональд Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін
Україна як елемент глобальних переговорів США і Китаю
13 травня, 11:03
Патова ситуація для Путіна: парад скасувати не можна, провести – страшно
Патова ситуація для Путіна: парад скасувати не можна, провести – страшно
8 травня, 07:26
Дорогі кредити з'їдають доходи росіян
Розвідка: реальні доходи росіян різко сповільнилися попри зростання зарплат
7 травня, 18:01
Все, що залишилося від села Кринки на окупованому лівобережжі Херсонщини. На задньому плані видно річку Конка, 2024 рік
Герой України розповів, як відбувалася висадка десанту на плацдармі в Кринках
30 квiтня, 20:04
Швеція затримала судно Caffa після міжнародного запиту
Швеція перехопила судно із краденим українським зерном
30 квiтня, 14:27

Економіка

Китай та Казахстан інвестують мільярди у «Серединний коридор» в обхід РФ
Китай та Казахстан інвестують мільярди у «Серединний коридор» в обхід РФ
Росія полює на гроші малого бізнесу, щоб фінансувати війну – розвідка
Росія полює на гроші малого бізнесу, щоб фінансувати війну – розвідка
Українські удари в травні скоротили виробництво дизеля в Росії на 10%
Українські удари в травні скоротили виробництво дизеля в Росії на 10%
Бюджет РФ затріщав по швах. Кремль заморозив цивільні витрати
Бюджет РФ затріщав по швах. Кремль заморозив цивільні витрати
Адміністрація Трампа вимагала надрукувати купюру номіналом $250 з його портретом – WP
Адміністрація Трампа вимагала надрукувати купюру номіналом $250 з його портретом – WP
ЄС оштрафував Temu на сотні мільйонів євро
ЄС оштрафував Temu на сотні мільйонів євро

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua