Трамп заявив, що Колумбією «керує хвора людина»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп заявив, що Колумбією «керує хвора людина»
фото: The White house/Facebook

Трамп наголосив, що мета Вашингтона – створити навколо США стабільні та успішні країни

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою на адресу керівництва Колумбії, звинувативши владу країни у сприянні виробництву кокаїну. Спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, він назвав президента Колумбії Густаво Петро «хворою людиною», яка невдовзі припинить постачання наркотиків до Штатів, передає «Главком».

Трамп заявив, що країна «дуже хвора», а її лідеру подобається виготовляти кокаїн для продажу в США. Президент запевнив, що така діяльність не триватиме довго. Заяви пролунали на тлі нещодавнього захоплення Ніколаса Мадуро. Трамп наголосив, що мета Вашингтона – створити навколо США стабільні та успішні країни, які зможуть вільно видобувати нафту, що допоможе знизити світові ціни та принесе користь американській економіці.

Коли журналісти запитали, чи розглядає Білий дім можливість проведення аналогічної військової операції в Колумбії, Трамп відповів коротко: «Звучить добре».

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Раніше посол Данії в США Єспер Меллер Соренсен виступив із офіційним нагадуванням про територіальну цілісність Гренландії.

Приводом для цього стала публікація Кеті Міллер (дружини радника Білого дому Стівена Міллера) у мережі X, де була зображена карта острова, розфарбована в кольори американського прапора з підписом «незабаром».

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія потрібна країні для національної безпеки.

«Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Не для корисних копалин. У нас більше нафти, ніж у будь-якій іншій країні світу. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. І якщо ви подивитесь на Гренландію, ви подивитесь вздовж узбережжя. Всюди російські та китайські кораблі. Тож Гренландія це велика справа», – сказав Трамп.

